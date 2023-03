Tottenham demite Antonio Conte e aposta em interino por vaga na Champions League

Situação do treinador italiano ficou insustentável após reclamações públicas e mau rendimento da equipe

Neste domingo (26), o Tottenham Hotspur anunciou a já esperada demissão de Antonio Conte do posto de treinador da equipe principal masculina. O compatriota de Conte, Cristian Stellini assume o cargo como interino até o final da temporada.

Conte chegou como a maior esperança dos últimos anos da equipe londrina por conta de seu currículo vencedor. Mas seu tempo no norte de Londres não deixará muitas saudades, já que os Spurs têm mostrado uma brusca queda de rendimento e a possibilidade de ficar de fora da Liga dos Campeões já é uma realidade.

Como já aconteceu em outras equipes, Conte não escondeu sua insatisfação com o grupo de jogadores e uma entrevista coletiva após o empate contra o Southampton mostrou que o italiano tinha pouco a elogiar de sua equipe.

"Estou muito irritado e não é a primeira vez. Não quero falar do aspecto técnico, o que falta é espírito. Não somos um time. Somos uma equipe em que todos são egoístas" e "vejo muitas situações negativas e muito egoísmo dos jogadores, o que eu não gosto. Ninguém parece interessado", foram algumas frases que o treinador soltou durante a coletiva de imprensa.

Poucos dias antes, o brasileiro Richarlison já tinha criticado a gestão do técnico (sem citar o nome de Conte) e disse que até aquele momento a temporada estava sendo "uma merda".

De acordo com jornais ingleses como The Guardian e The Sun, os jogadores foram ao presidente do clube, Daniel Levy, pedir a demissão do treinador italiano.

No comunicado oficial, o clube de Londres confirmou que Cristian Stellini será o técnico da equipe principal até o final da temporada. Ele era um dos principais assistentes técnicos de Conte nos Spurs e terá o ex-jogador Ryan Mason como auxiliar.

Faltando apenas 10 jogos para o final da Premier League, o Tottenham ocupa a quarta posição, com 49 pontos. Se terminar o certame na mesma posição, o time garante vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Newcastle, entretanto, vem logo atrás, na quinta posição, com 47 pontos, mas com dois jogos a menos. Dessa forma, uma vitória e uma derrota nos compromissos atrasados já deixa o Newcastle à frente do Tottenham na reta final.

Outro time que ainda pode ultrapassar o Tottenham por conta de jogos a menos é o Brighton. O time da costa sul inglesa está no sétimo lugar, com 42 pontos, mas conta com três jogos a menos que os Spurs. Caso some os nove pontos disponíveis nesses jogos, os Seagulls podem entrar na briga direta pela Liga dos Campeões.