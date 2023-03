Lucas Moura busca € 10 milhões de luvas e comissão em contrato após saída do Tottenham

Interessado ainda terá que pagar os salários e assinar um vínculo de três temporadas com o atacante, que tem predileção por sequência na Europa

Lucas Moura prefere seguir no exterior a voltar ao Brasil no próximo mercado da bola. O atacante de 30 anos, que não renovará o contrato com o Tottenham, acredita que pode conseguir o último bom contrato permanecendo fora do país natal. Inclusive, um dos pedidos do jogador é para que luvas e comissão dos agentes cheguem a € 10 milhões (£ 8,8 milhões, US$ 10,64 milhões ou R$ 55,72 milhões), como soube a GOAL. A quantia será diluída no tempo de contrato.

Principal interessado em contar com o atleta no Brasil, o São Paulo não está disposto a pagar o valor pelo jogador, conforme apurado pela reportagem. A diretoria ouviu o que o jogador pretende ao assinar com um novo clube e descartou arcar com o montante — o Tricolor paulista vive momento de crise financeira e tem uma dívida que supera os R$ 600 milhões. Nos bastidores do Morumbi, inclusive, tratam o retorno do craque como um movimento inviável no mercado da bola.

O atacante, que tem contrato com o Tottenham Hotspur até 30 de junho de 2023, recebeu propostas de clubes da Premier League, MLS (Major League Soccer), Itália e Qatar, conforme adiantado pela reportagem. Além de embolsar os € 10 milhões — que seriam divididos com os empresários e uma forma de compra dos direitos econômicos —, o atacante pede um contrato com três temporadas de duração.

Lucas Moura crê que este deve ser o último grande projeto fora do Brasil. Por isso, busca cifras maiores. A ideia é assegurar um contrato interessante após tanto tempo longe do país natal. Ele chegou à Europa em 2013 para defender o Paris Saint-Germain.

O atacante, que está há dez anos no futebol europeu, tem predileção pela permanência no continente ao fim do contrato com os Spurs. Ele, contudo, não descarta a sequência da carreira nos Estados Unidos, onde disputaria a MLS, ou no Qatar, desde que paguem os valores exigidos por ele. Os interessados de Inglaterra e Itália têm vantagem em relação aos demais.

Nas conversas com o São Paulo, as quais foram lideradas pelo presidente Julio Casares, Lucas Moura avisou que gostaria de voltar ao Morumbi, mesmo que o retorno seja adiado neste momento.

Em 2022/2023, Lucas Moura fez 11 partidas pelo Tottenham, incluindo um jogo com a equipe sub-21, e marcou um gol. O atacante sofreu uma lesão na panturrilha e teve menos oportunidades que em anos anteriores — a temporada com menos jogos foi a de 2021/2022, quando entrou em campo em 45 oportunidades.