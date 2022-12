As tatuagens de Richarlison: Desenhos animados, Ronaldo, Neymar e o próprio rosto

Pombo registrou próprio rosto ao lado de craques históricos da seleção

Um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, Richarlison amargou a eliminação contra a Croácia na última sexta-feira (9), mas nem isso fez apagar a paixão do atacante pela equipe nacional.

Dono de tatuagens consideradas engraçadas e curiosas, com homenagens a personagens de desenhos animados e seu apelido "Pombo", o jogador do Tottenham da Inglaterra acaba de adicionar mais uma peça interessante à sua coleção.

Nesta terça (13), curiosamente quando a seleção disputaria sua partida de semifinais se tivesse avançado na Copa do Mundo, Richarlison usou para suas redes sociais para dar um "spoiler" de sua nova tatuagem.

O Pombo compartilhou a publicação do tatuador Dom.Tattoo, sediado em Londres, que mostra a arte nas costas de Richarlison. No desenho, rostos enormes de Ronaldo Fenômeno, Neymar e do próprio Richarlison, acompanhados de uma bandeira do Brasil e da imagem de um garoto segurando uma bola.

A tatuagem rapidamente se transformou em assunto comentado no Twitter, onde fãs e torcedores comentaram a escolha do atacante, que divide opiniões.

Entre as outras tatuagens que Richarlison já possuía, estão personagens como Chaves, Taz Mania, Goku, Coiote, Popeye, Patolino e Papa Leguas, que ocupam espaço no braço esquerdo do atacante. Camisa 10 com medalha na coxa e um coração com a badeira do Brasil no peito são outras das artes estampadas na pele do jogador.