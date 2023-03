Richarlison nega exigência por demissão de Antonio Conte apesar de relação ruim no Tottenham

Atacante de 25 anos teve problemas com o técnico Antonio Conte no Tottenham, mas nega que tenha influência na saída do italiano

A imprensa inglesa noticiou que Richarlison deu um "ultimato" pela demissão de Antonio Conte no Tottenham Hotspur. Pessoas ligadas ao atacante, entretanto, negam que ele tenha interferido na saída do técnico — demitido no último domingo (26). A relação entre brasileiro e treinador de fato não era das melhores, mas fontes próximas a ele afirmam que nunca houve pedido de interrupção do trabalho à diretoria.

O jogador teve um desentendimento com o italiano por causa de uma entrevista logo após a eliminação para o Milan, pela UEFA Champions League. O jogador disse que a temporada nos Spurs "está sendo uma m***". Na ocasião, eles conversaram e se resolveram, mas não estabeleceram uma boa relação.

O relacionamento entre Richarlison e Antonio Conte era estritamente profissional, como soube a GOAL. Eles não tinham qualquer proximidade na convivência diária. Inclusive, outros atletas do elenco consideravam o treinador de difícil trato.

As principais críticas ao antigo comandante do time nos bastidores era sobre a forma inflexível de trabalho. O italiano é considerado avesso às mudanças no vestiário do Tottenham Hotspur Stadium e não costumava ouvir a opinião dos atletas sobre questões táticas ou técnicas. Outro ponto de conflito era a preparação física da equipe, considerada abaixo do nível.

Em que pese o fato de não pedirem a saída do técnico, os atletas já não viam mais clima para a sequência do trabalho — a diretoria teve a mesma percepção do grupo ao decidir a saída de Conte do clube.