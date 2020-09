Reserva no Barcelona ou reserva no Milan? Neto pode virar segundo goleiro na Itália

O brasileiro é uma das opções par ocupar a vaga que Pepe Reina deixou no banco italiano

O é um dos gigantes mais ativos neste mercado da bola. Além de contratações e renovações com Ibrahimovic, os rossoneri ainda miram novas contratação (Brahim Diáz e Sandro Tonali seguem no radar), entre elas a de um goleiro. E o brasileiro Neto é uma das opções.

Gianluigi Donnarumma indiscutivelmente seguirá como titular do Milan, mas desde a saída de Pepe Reina para a , os rossoneri buscam um novo nome para a reserva do jovem goleiro, de apenas 21 anos.

No time ainda está Antonio Donnarumma, irmão mais velho de Gianluigi, mas ele deve ocupar a terceira vaga, enquanto Alessandro Plizzari deve seguir emprestado ao Reggina para ganhar experiência. Assim, a solução do Milan deve ser uma cara nova.

O jornal italiano Tuttosport indicou três nomes que podem estar no radar dos italianos nesta janela: Antonio Mirante, que não deve ser liberado pela , Asmir Begovic, que voltou ao Bournemouth depois de um período emprestado ao próprio Milan, e por fim, Neto.

O brasileiro atualmente pertence ao , onde fica na reserva de Marc Ter Stegen, titular absoluto do clube catalão. As esperanças do goleiro, porém, são de que a "nova era" que o Barcelona está ensaiando seja benéfica para ele. Porém, chegando para ser reserva de Donnarumma, Neto só trocaria um banco pelo outro, a princípio.

Além disso, o Milan não pretende contratar em definitivo, mas sim buscar um empréstimo, o que, segundo o jornal espanhol Sport, não agrada ao Barcelona, já que não haveria uma compensação financeira envolvida na transação.

Neto, apesar de ser brasileiro passou a maior parte de sua carreira no futebol europeu, na - onde jogou por e - e na - defendendo as cores do e do Barça. O fato de ele ter passaporte italiano é bem visto pelo Milan, já que não tiraria uma vaga de estrangeiro da equipe.