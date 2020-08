Mercado da bola: transferências, rumores e negociações em andamento no futebol

Depois de ser eliminado da Copa do e de perder para o no final de semana, o busca se reforçar para a disputa da . Um nome que interessaria à diretoria é William Pottker, atacante do .

Tendo feito grande ano pela em 2016 e no começo de 2017, foi disputado por equipes como Inter e , e preferiu jogar no . No Rio Grande do Sul, nunca conseguiu chegar no mesmo nível e hoje, não é a primeira opção de Eduardo Coudet para o ataque. Segundo o Globo Esporte, o nome de Pottker agrada a Enderson Moreira e uma negociação pode sair.