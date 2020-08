Após Arthur, Barcelona sofre para negociar mais jogadores do elenco

Neto, Umtiti e Coutinho são alguns nomes que estão no mercado, mas, por diferentes motivos, podem acabar permanecendo no clube

Depois de só vender Arthur para a após uma novela que se estendeu por meses, o continua enfrentando dificuldades para negociar atletas que a princípio não estão nos planos do clube.

Dois destes jogadores, por sinal também são brasileiros. Segundo informações do jornal Mundo Deportivo neste sábado, os catalães querem negociar o goleiro Neto (31 anos) para abrir mais espaço para o jovem Iñaki Peña (21).



O problema é que a contratação de Neto do foi estipulada em 26 milhões de euros em julho de 2019, a serem pagos ao longo dos quatro anos. Como só se passou uma temporada, ainda restaria ao Barça o montante de 19,5 milhões.

A diretoria admite que será muito difícil encontrar um interessado que pague esta quantia, ainda mais com a crise da pandemia do novo coronavírus. Para complicar, Neto pouco apareceu na temporada, assumindo a vaga de Ter Stegen em apenas cinco jogos.

O impasse financeiro também breca a saída definitiva de Philippe Coutinho do Camp Nou. Depois de o de Munique descartar ficar com o meia-atacante, o Barça sonha recuperar ao menos parte dos 160 milhões de euros que gastou para ter o brasileiro. Clubes ingleses são constantemente especulados como destino do jogador da seleção, mas por enquanto nada de oferta oficial.

Também neste sábado, outro jornal catalão, o Sport, revelou que Samuel Umtiti, outro negociável, não se animou com a possibilidade de deixar o clube. O francês teria manifestado que se sente feliz em Barcelona e que tem potencial para recuperar o espaço que perdeu após sofrer com muitas lesões.

Pior para a diretoria azul-grená, que gostaria de reforçar os cofres para ir atrás de Eric Garcia, que está no , para ser mais uma opção para a zaga a partir da próxima temporada.

A postura de Umtiti lembra a de Arthur, que foi especulado por meses na Juventus, mas afirmou diversas vezes que não gostaria de deixar o Camp Nou. O negócio com o clube italiano acabou vingando, e agora o volante brasileiro está tentando antecipar a rescisão de contrato com os catalães.