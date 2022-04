RB Leipzig x Rangers: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Europa League 21/22

RB Leipzig e Rangers se enfrentam nesta quinta-feira (28), a partir das 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Rangers DATA Quinta-feira, 28 de abril de 2022 LOCAL Red Bull Arena - Leipzig, ALE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais que vão transmitir o primeiro jogo da semifinal da Liga Europa nesta quinta-feira (28).

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de uma sequência de dez vitórias e quatro empates na temporada, o RB Leipzig foi derrotado pelo Unión Berlin por 2 a 1, pela Bundesliga. Agora, a equipe alemã volta as atenções para a disputa da Liga Europa.

O Leipzig entrou na segunda fase do torneio e eliminou o Real Sociedad por 5 a 3 no placar agregado, enquanto nas oitavas deixou para trás o Spartak Moscou, e a Atalanta nas quartas.

Do outro lado, o Rangers, embalado com quatro vitórias consecutivas, terminou a fase de grupos em segundo lugar do Grupo A, com oito pontos, enquanto na segunda fase eliminou o Borussia Dortmund.

Já no mata-mata, deixou para trás o Estrela Vermelha e o Braga, nas oitavas e quartas, respectivamente.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 2 x 1 Unión Berlin Copa da Alemanha 20 de abril de 2022 RB Leipzig 1 x 2 Unión Berlin Bundesliga 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Monchengladbach x RB Leipzig Bundesliga 2 de maio de 2022 15h30 (de Brasília) Rangers x RB Leipzig Liga Europa 5 de maio de 2022 16h (de Brasília)

RANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Celtic 1 x 0 Ranger2 Copa da Escócia 17 de abril de 2022 Motherwell 1 x 3 Rangers Campeonato Escocês 23 de abril de 2022

Próximas partidas