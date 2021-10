UEFA Europa League 2021/22: artilheiros, assistências e raio-x dos gols do torneio

Com grandes jogadores na disputa, veja os líderes de gols e assistências nesta edição da Liga Europa

A Liga Europa sempre conta com grandes nomes e muitos gols. Nesta edição de 2021/22, não será diferente.

Nomes como Lucas Paquetá, Jamie Vardy, Alexander Isak, Victor Osimhen e outros talentos são alguns dos favoritos a artilheiro da competição, mas outras surpresas ainda podem aparecer no meio do caminho e mudar a ordem do jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os garçons, aqueles que dão as assistências, também são importantes e entram no levantamento que considera apenas a "temporada regular", e não a fase preliminar da Europa League.

Gerard Moreno (Villarreal), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazici (Lille) e Pizzi (Benfica) foram os artilheiros em 2020/21. Já os garçons foram Galeno, do Braga, e a dupla Gerard Moreno e Samuel Chukwueze, do Villarreal.

Abaixo, a Goal apresenta os principais números da competição, incluindo goleadores e os principais garçons que criam os gols de suas equipes. Confira:

Índice de conteúdos:

Liga Europa 2021/22: artilharia da edição

Pos. Jogador Clube Gols Partidas 1 Karl Toko Ekambi Lyon 5 3 2 Victor Osimhen Napoli 4 3 =2 Patson Daka Leicester City 4 3 4 Galeno Sporting Braga 3 3 5 Alexander Isak Real Sociedad 2 2 =5 Giorgos Masouras Olympiakos 2 2 =5 Juanmi Real Bétis 2 2 =5 Alexander Sobolev Spartak Moscow 2 3 =5 Houssem Aouar Lyon 2 3 =5 Mbwana Samatta Royal Antwerp 2 3 =5 Bruno Petkovic Dinamo Zagreb 2 3 =5 Lukas Haraslín Sparta Praga 2 3 =5 Quincy Promes Spartak Moscow 2 3 =5 Ricardo Horta Sporting Braga 2 3 =5 Cody Gakpo PSV 2 3 =5 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 2 3 =5 Enner Valencia Fenerbahçe 2 3 =5 Borja Iglesias Real Bétis 2 3 =5 Declan Rice West Ham 2 3 =5 Youssef El-Arabi Olympiakos 2 3

*Atualizada em 21 de outubro de 2021, às 20h (de Brasília)

Voltar ao início

Liga Europa 2021/22: garçons da edição

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Kelechi Ineanacho Leicester City 3 2 =1 Mario Gotze PSV 3 3 3 Bruno Guimarães Lyon 2 3 =3 Jota Celtic 2 3 =3 Victor Moses Spartak Moscow 2 3 =3 Karl Toko Ekambi Lyon 2 3 =3 Aaron Cresswell West Ham 2 3 =3 Mohamed Camara Olympiakos 2 3 =3 Caio Henrique Monaco 2 3 =3 Nabil Fekir Real Bétis 2 3 =3 Joseba Zaldúa Real Sociedad 2 3 =3 Matteo Politano Napoli 2 3 =3 Mario González Sporting Braga 2 3

Voltar ao início

Liga Europa 2020/21: quem foi o artilheiro?

Quatro nomes foram os artilheiros da Liga Europa em 2020/21: Gerard Moreno (Villarreal), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazici (Lille) e Pizzi (Benfica), todos com sete gols. Moreno, inclusive, foi escolhido como melhor do torneio.

Liga Europa 2020/21: quem deu mais assistências?

Os garçons da temporada 2020/21 da Liga Europa foram Galeno, do Braga, e a dupla Gerard Moreno e Samuel Chukwueze, do Villarreal, com cinco passes para gol.