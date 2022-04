Semifinais da Europa League: duelos, equipes, datas e onde assistir ao torneio da Uefa

Com viradas em dois dos quatro jogos, uma disputa de prorrogação e a definição do outro vindo apenas na partida de volta, as semifinais da Liga Europa 2021/22 estão definidas, prometendo grandes emoções.

Ao todo, quatro equipes se classificaram para as semifinais da competição e ainda estão vivas na briga pelo título da segunda competição de clubes mais importante da Europa. E, pelo chaveamento prévio, os adversários de cada um deles já são conhecidos.

Grandes equipes já ficaram pelo caminho, e quem chegou até aqui está cheio de méritos em busca do título. A final do torneio está marcada para o dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, na Espanha.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre as quartas de final da Liga Europa.

Quais são os confrontos das semifinais da Liga Europa?

No dia 18 de março o sorteio dos confrontos das quartas de final já definiu os duelos acontecem nesta última fase da Liga Europa antes da grande final. Veja todos os duelos:

West Ham x Eintracht Frankfurt

Quinta-feira, 28 de abril, às 16h (de Brasília)

Quinta-feira, 5 de maio, às 16h (de Brasília)

RB Leipzig x Rangers

Quinta-feira, 28 de abril, às 16h (de Brasília)

Quinta-feira, 5 de maio, às 16h (de Brasília)

Quais são os times classificados na Liga Europa?

Rangers.

Classificados para as semifinais

Rangers (Escócia)

West Ham (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Quando acontecem os duelos das semifinais da Liga Europa?

Os jogos de ida das semifinais da Liga Europa aconteceram no final de abril, no dia 28 de abril. Uma semana depois, dia 5 de maio, as partidas de volta serão realizadas.

Onde assistir aos jogos da Liga Europa?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os duelos das semifinais da Liga Europa terão uma duas opções. Em primeiro lugar, os canais ESPN, na TV fechada, transmitiram os principais jogos da fase.

Além disso, todos os duelos serão transmitidos pelo Star+, serviço de streaming da Disney, na internet.