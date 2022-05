RB Bragantino x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

RB Bragantino e Vélez se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nabizão, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, no Star+, no streaming, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB bragantino x Vélez DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (5).

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Ceará por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o RB Bragantino volta as atenções para a Libertadores em busca dos três pontos em casa.

Com quatro pontos conquistados no Grupo C, a equipe de Bragança Paulista busca o segundo triunfo no torneio. Em três jogos disputados, registra uma vitória, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 44,4%.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Vélez, na lanterna do grupo, ainda busca o primeiro resultado positivo. Somas duas derrotas e um empate.

Será o segundo encontro entre as equipes em 2022, 20 dias após a segunda rodada. Na ocasião, empataram por 2 a 2.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Estudiantes 2 x 0 RB Bragantino Libertadores 26 de abril de 2022 Ceará 0 x 1 RB Bragantino Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Corinthians Brasileirão 8 de maio de 2022 18h (de Brasília) RB Bragantino x Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022 20h30 (de Brasília)

VÉLEZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 1 x 2 Nacional Libertadores 26 de abril de 2022 Vélez 3 x 2 Tigre Campeonato Argentino 30 de abril de 2022

Próximas partidas