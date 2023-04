Raphael Veiga recebe consultas de clubes espanhóis e italianos para deixar o Palmeiras

Meia-atacante de 27 anos também foi procurado por Arsenal, Chelsea, Fulham e Wolverhampton, todos da Inglaterra

Raphael Veiga recebeu consultas de clubes da Espanha e da Itália para deixar o Palmeiras na próxima janela de transferências do futebol europeu, como soube a GOAL. O meia-atacante foi procurado por Arsenal, Chelsea, Fulham e Wolverhampton recentemente, mas ainda não teve nem uma oferta sequer para a saída da Academia de Futebol.

A reportagem apurou que é possível uma venda do atleta no próximo mercado da bola da Europa. Os paulistas, no entanto, não definem preço para a saída do jogador de 27 anos. A diretoria aguarda uma proposta convincente para discutir a possível negociação do meio-campista.

O Palmeiras detém 85% dos direitos econômicos de Raphael Veiga, que tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026. O próprio jogador é dono de 15% dos direitos econômicos. O empresário do atleta, André Cury, tem uma carta de exclusividade para receber um percentual em caso de saída.

Raphael Veiga é um dos principais nomes do time comandado por Abel Ferreira em 2023. Ele soma 15 jogos na temporada, com 1.197 minutos em campo. O jogador tem seis assistências e cinco gols na atual temporada.

O Palmeiras aumentou o percentual dos direitos econômicos de Veiga em fevereiro deste ano. Ao vender o zagueiro Benjamín Kuscevic para o Coritiba, o clube recebeu US$ 1,2 milhão (R$ 6,22 milhões à época) e mais 20% dos direitos econômicos. O clube detinha 65% antes das tratativas.