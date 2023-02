Palmeiras leva 20% de Veiga e R$6,2 milhões por ida de Kuscevic ao Coritiba

Verdão terá 85% dos direitos econômicos de Raphael Veiga após negociação com o Coritiba no mercado da bola

O Coritiba vai pagar US$ 1,2 milhão (R$ 6,22 milhões) e ceder 20% dos direitos econômicos de Raphael Veiga ao Palmeiras pela contratação do zagueiro Benjamín Kuscevic, como soube a GOAL.

Os paulistas exigiram o percentual do meio-campista de 27 anos nas tratativas, e os paranaenses cederam às exigências. Agora, o Verdão terá 85% dos direitos econômicos de Veiga. O restante — 15% — pertence ao próprio atleta. Após a negociação, o Coritiba não ficará com fatia do jogador.

Raphael Veiga tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2026. O meia-atacante chegou ao clube em dezembro de 2016 em negócio avaliado em R$ 4,5 milhões.

A negociação que envolveu um percentual do meio-campista foi finalizada nessa quarta-feira (8), após uma conversa entre as duas diretorias. A compensação financeira, avaliada em US$ 1,2 milhão, será quitada de forma parcelada — o número de prestações não é revelado.

O chileno Kuscevic chegou ao Palmeiras vindo da Universidad Católica, também do Chile, em novembro de 2020. À época, os paulistas desembolsaram €1,5 milhão pelo defensor. Ele, contudo, não conseguiu uma sequência na equipe.

O estrangeiro tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e estava fora dos planos de Abel Ferreira para o decorrer da temporada. Em 2023, ele disputou dois jogos pelo Verdão, somando 135 minutos em campo.