Quem são os narradores e comentaristas da Conmebol TV na Libertadores?

Libertadores terá transmissão na Conmebol TV, novo serviço de pay-per-view; equipe do BandSports ficará responsável por narração e comentários

A fase de grupos da Libertadores da América volta e com grandes novidades. Em parceria com a Band, a Conmebol está disponibilizando um novo serviço de pay-per-view que transmitirá diversos jogos da competição com exclusividade. Além das partidas da Libertadores, a Conmebol TV também irá transmitir jogos da e da Recopa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O acordo entre Conmebol e Band foi firmado no último domingo, 13 de setembro, e será válido por três temporadas. A novidade acontece após o Grupo Globo rescindir contrato com a entidade sul-americana, que era válido até 2022. Dessa forma, o novo canal de PPV ficará encarregado de oferecer as partidas que seriam exibidas pelo SporTV, na TV fechada. Enquanto isso, na TV aberta, as transmissões ficarão por conta do SBT.

A Conmebol TV estará disponível na grade de programação de Sky e Net/Claro pelo valor de R$ 39,90 mensais. Contudo, o sinal dos jogos de amanhã (15) estará liberado para os assinantes das operadoras. Até o momento, as operadoras de TV por assinatura não forneceram maiores detalhes sobre como assinar o serviço. No entanto, também será possível acompanhar às transmissões por um serviço de streaming.

Como o acordo do novo serviço de PPV foi firmado entre a Conmebol e a Band, a produção, a programação e a transmissão dos duelos na Conmebol TV ficará sob responsabilidade do BandSports.

Quem são os narradores e comentaristas da Libertadores na Conmebol TV?

Apesar de a produção e transmissão das partidas da Libertadores na Conmebol TV ficar por conta do BandSports, os nomes que farão os jogos ainda não foram definidos. Ainda não está claro se a equipe de narradores e comentaristas será fixa ou irá variar a cada partida.

Para os jogos desta terça-feira (15), no entanto, a equipe de esportes já está definida. O confronto entre e Olímpia, às 21h30 (de Brasília), terá narração de Oliveira Andrade e comentários de Fábio Piperno.

Um pouco antes, às 19h30 (de Brasília), Napoleão de Almeida narra o encontro entre e -PR, com comentários de Chico Garcia.

Quais jogos da Libertadores serão transmitidos na Conmebol TV?

Foto: Getty Images

Pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, que será disputada entre os dias 15 e 17 de setembro, sete jogos serão exibidos pelo serviço de PPV.

Mais artigos abaixo

Dentre eles, os confrontos de três clubes brasileiros: Jorge Wilstermann x Athletico, Santos x Olímpia e x .

Até o fim da fase de grupos da competição, 27 confrontos terão transmissão na Conmebol TV. Confira aqui todos os jogos da fase de grupos que serão exibidos no novo canal.