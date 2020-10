Fim da janela de transferências: as últimas notícias de contratações do futebol europeu

O segue tentando reforçar seu elenco antes do final da janela de transferências. Como alternativa para o inglês Jadon Sancho, do , aparece Ousmane Dembélé, do .

No empate diante do , o francês novamente ficou apenas no banco de reservas e não foi utilizado pelo treinador Ronald Koeman, que já admitiu não saber onde seu jogador estará ao final da janela de transferências.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a venda de Dembele - que vê com bons olhos uma transferência ao United -, seria fundamental para o Barcelona realmente fechar a contratação de Memphis Depay, do .