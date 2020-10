‘Olho no olho’ de Alex Telles fez Porto aceitar negócio com Manchester United

Portugueses fizeram jogo duro, mas aceitaram uma venda de 15 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros em objetivos

Disposto a segurar Alex Telles com unhas e dentes, mesmo sabendo que perderia o jogador de graça em breve, visto o término do contrato em junho de 2021, o cedeu, exatamente aquilo que não havia feito em outros casos semelhantes, e aceitou a negociação com o . Uma conversa “olho no olho” entre o lateral-esquerdo e o presidente Pinto da Costa foi decisiva para o desfecho positivo da transferência.

Dos principais destaques do time português nas últimas temporadas, sendo campeão nacional em duas ocasiões, e valorizado ainda com a recente convocação à seleção brasileira, Telles pediu ao dirigente para ser negociado com os ingleses, num acordo que foi concretizado em 15 milhões de euros (R$ 98,5 milhões), com outros 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em bônus por metas atingidas.

Na conversa particular com o Pinto da Costa, que internamente gerou discórdia por parte do treinador Sérgio Conceição, o brasileiro falou da própria questão financeira, da ambição de atuar na Premier League, tendo assinado um vínculo válido por quatro anos (com mais um de opção) com os red devils, e também da importância de uma venda neste momento, a fim de ajudar a trazer um respiro aos cofres dos dragões, que têm lutado constantemente para equilibrar as exigências do fair-play financeiro.

Desta vez, o mandatário portista acabou por ser convencido, algo que não havia acontecido com outras referências recentes do elenco, como o volante mexicano Héctor Herrera e o meia argelino Yacine Brahimi, que deixaram o clube a custo zero, mesmo depois de vários meses a serem alvos de ofertas “pouco vantajosas” na Europa - ambos permaneceram no Dragão até o último dia de contrato e saíram sem render nada do ponto vista econômico, a caminho de e Al-Rayyan, respectivamente.