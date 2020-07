Klopp é eleito melhor treinador da Premier League após título do Liverpool

Além do alemão, Marcelo Bielsa, do Leeds United, também foi premiado pela campanha na Championship

Quase um ano após receber da FIFA o prêmio de melhor treinador do mundo, Jurgen Klopp foi escolhido pela associação dos treinadores das ligas inglesas o melhor da Premier League e fortifica ainda mais o seu nome entre os principais comandantes de times no futebol.

A premiação, com troféu batizado em homenagem a Sir Alex Ferguson – treinador que fez história em mais de 20 anos comandando o , maior rival do – foi entregue nesta segunda-feira (27) e Klopp não escondeu a felicidade pelo reconhecimento, fazendo também uma homenagem justamente a Ferguson.

“Estou completamente realizado por ter sido nomeado melhor treinador para a associação dos treinadores das ligas (LMA, na sigla original em inglês) e de ter recebido este lindo troféu Sir Alex Ferguson, batizado em homenagem a um homem que eu admiro muito. O mais especial em receber esta premiação é que os votos são de outros treinadores, meus companheiros”, disse o alemão.

Uma temporada após ter conquistado a , o Liverpool comandado por Klopp acabou com o jejum de 30 anos do clube sem títulos do Campeonato Inglês fazendo uma campanha irrepreensível – levantando ainda a taça do , após vitória sobre o na finalíssima.

“Tudo o que nós conquistamos neste ano com o Liverpool não teria sido possível sem a contribuição da minha comissão técnica”, seguiu Klopp em seu discurso. “Eles realmente nos ajudam a ser um bando de ‘cabeçudos’ do futebol. Eu amo trabalhar com os meus treinadores, jogadores e todos no Liverpool. E, é claro, agradeço todo o apoio dos nossos espetaculares torcedores”.

Antes de Klopp, o meio-campista e capitão dos Reds, Jordan Henderson, já havia sido eleito craque da edição 2019-20 da Premier League pela associação dos cronistas de futebol da (a Football Writer’s Association).

Além de Klopp, Marcelo Bielsa foi escolhido melhor treinador da Championship – a segunda divisão inglesa. O argentino também quebrou uma longa espera para os torcedores do Leeds, recolocando o tradicional clube na primeira divisão após 16 anos desde o rebaixamento.