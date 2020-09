Havertz, Werner, Thiago Silva: os reforços para o Chelsea voltar a brigar por títulos

Havertz, Werner, Zyech, Thiago Silva, Sarr e Chilwell: Frank Lampard ganha pacotão de reforços para fazer o Chelsea voltar a ser campeão

Muitos clubes estão tímidos no mercado em busca de novas contratações por conta da crise em que o mundo se encontra, mas esse definitivamente não é o caso do . Nesta sexta-feira (4), os Blues anunciaram Kai Havertz , um dos grandes destaques da Bundesliga, que chega como o 6º grande reforço para a equipe de Frank Lampard. Agora, a missão é voltar a ser campeão.

O ídolo inglês assumiu o comando técnico da equipe na temporada 2019/20 ainda como uma incógnita, apesar de contar com a confiança dos torcedores e da diretoria do clube.

Mas nem os mais otimistas esperavam um desempenho tão bom da equipe na primeira temporada de Frank Lampard. Mesmo com um elenco sem grandes craques e sem muitas opções, o treinador conseguiu um nível de desempenho muito bom em pouco tempo de trabalho.

Rapidamente os Blues subiram de nível, com Pulisic despontando como um dos principais atacantes da Premier League e se tornando a liderança técnica da equipe dentro de campo.

Mesmo com o elenco limitado, Lampard terminou a Premier League em quarto lugar, garantindo vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Também chegou a final da , eliminando o poderoso de Jurgen Klopp e o de Solskjær, mas foi derrotado para o na decisão.

Além dos resultados expressivos, o nível de atuação da equipe também encantou os torcedores e a diretoria do clube. Com isso, o Chelsea não perdeu tempo e abriu os cofres para dar a Lampard um elenco forte e competitivo para voltar a ser campeão inglês.

O Chlesea para a temporada 2020/21

A temporada ainda nem começou mas a expectativa em torno do Chelsea já é bem grande. Talvez o setor mais carente do elenco era a defesa, que ganhou três belos reforços: Thiago Silva, que dispensa apresentações , o zagueiro Malang Sarr, que fez uma ótima temporada pelo Nice, na , e o lateral Ben Chilwell, um dos destaques do , que foi uma das surpresas na última edição da Premier League.

Mas não foi só a defesa que ganhou grandes reforços. Além de Havertz, Hakim Ziyech, destaque do , e Timo Werner, outra sensação da Bundesliga - que precisou de apenas quatro minutos para marcar seu primeiro gol pelos Blues -, também chegam para se juntar a Pulisic, Kante e cia..

Agora, Lampard terá o que precisa para montar um time ainda mais forte e competitivo que promete brigar por títulos importantes novamente - o clube não conquista a Premier League desde a temporada 2016/17, e a Liga dos Campeões desde 2011/12.

É verdade que a concorrência na não é pequena. Liverpool e seguem com seus elencos poderosos, e o Manchester United também promete dar muito trabalho. Quem ganha é o futebol inglês e a Premier League.