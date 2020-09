Gigantes da Premier League abrem os cofres para buscar City e Liverpool

Liderados pelo Chelsea, clubes ingleses se reforçam para tentar acabar com o domínio de Manchester City e Liverpool na Premier League

O domínio de Manchester City e Liverpool nas últimas edições da Premier League foi notável. A liga inglesa, que era tida como uma das mais equilibradas da Europa, com muitos candidatos ao título a cada ano, acabou se aproximando de outros campeonatos como LaLiga, e , em que pouquíssimas equipes brigam de fato pelo título. Porém, os outro clubes ingleses estão dispostos a dar mais trabalho nesta temporada, que começa no sábado (12). E, para isso, abriram os cofres em busca de reforços.

O clube que mais se reforçou nesta janela de transferências certamente foi o Chelsea. Após surpreender na temporada 2019/20, terminando na quarta colocação mesmo com um elenco bastante reduzido, a diretoria dos Blues não economizou para dar novas peças a Frank Lampard.

Ao todo, foram seis grandes contratações. As mais caras foram Kai Havertz e Timo Werner, duas das principais sensações da Bundesliga na última temporada. Eles chegam para formar um trio de ataque poderoso ao lado de Pulisic, que foi a principal arma ofensiva do em 2019/20.

Além deles, os Blues também abriram os cofres para trazer Ben Chilwell, que se destacou pelo , e Hakim Ziyech, grande maestro do . Thiago Silva e Malang Sarr chegaram sem custos para formar a nova dupla de zaga.

Segundo a imprensa inglesa, o pacotão de reforços custou cerca de 223 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,4 bilhão). E o goleiro Edouard Mendy ainda pode pintar nos próximos dias.

Com City e nas primeiras colocações, o grande rival do Chelsea foi o . Após fechar com Bruno Fernandes no final da temporada passada, o clube trouxe agora mais uma jovem estrela, Donny van de Beek, um dos principais nomes do Ajax nas últimas temporadas.

Ele se junta aos outros jovens talentos dos Red Devils, como Rashford, Martial e Greenwood, que serão liderados por Pogba e Bruno Fernandes. Sob o comando de Solskjær, o United é mais um time que promete desafiar as equipes de Klopp e Guardiola.

Após a fraca campanha na Premier League, o também se reforçou bem para essa temporada. Com bons atacantes no elenco, o grande ponto fraco da equipe foi o sistema defensivo.

Por isso, os jovens Gabriel Magalhães e Willian Saliba foram contratados para formar uma das duplas de zaga mais promissoras da Inglaterra. Cedric, lateral direito, também chega para reforçar o sistema defensivo.

Para o ataque, apenas uma contratação pontual: o brasileiro Willian, que se junta a Aubameyang, Lacazette, Pepé e os jovens Gabriel Martinelli e Bukayo Saka.

Outro time que promete dar trabalho é o . Após manter a base da equipe e segurar Richarlison, o clube anunciou a chegada de James Rodríguez, ex- e de Munique. Além dele, o brasileiro Allan e o volante Abdoulaye Doucouré, que estava no , também foram contratados.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o é mais um time que promete dificultar a vida de seus concorrentes nesta temporada.

Foto: Divulgação/Everton

E cabe destacar que a janela de transferências ainda não fechou e novos reforços ainda podem pintar nas equipes. Se isso será o suficiente para acabar com o domínio de City e Liverpool só o tempo irá dizer, mas a próxima edição da Premier League, que começa nesta sexta-feira (11), promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.