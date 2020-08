Arsenal tenta repetir com Gabriel Magalhães fórmula que já deu certo com Martinelli

Após impressionar equipe de scouts, zagueiro do Lille pode ser anunciado como novo reforço do Arsenal; estratégia já funcionou com Gabriel Martinelli

O está próximo de anunciar Gabriel Magalhães, zagueiro de 22 anos que teve temporada de destaque pelo Lille, da . Mas o brasileiro está no radar da equipe de estatísticas dos Gunners há algum tempo. Agora, o clube espera fechar a contratação para tentar repetir uma fórmula que já deu certo com Gabriel Martinelli e que também pode funcionar com outros jovens.

Um jovem zagueiro sempre foi a prioridade do Arsenal para a próxima temporada, e muito trabalho foi feito para chegar ao nome de Gabriel Magalhães. Os olheiros e analistas de estatísticas do clube estão de olho no brasileiro há mais de um ano e se impressionaram com o que viram.

Outros nomes como Axel Disasi, que acabou se juntando ao , e Malang Sarr, na mira do , também foram analisados, mas Gabriel sempre foi o preferido. A equipe de estatística também foi a responsável pela contratação de William Saliba, zagueiro de 19 anos que se destacou pelo . Agora, Magalhães e Saliba podem formar uma parceria que pode ser a base da defesa do Arsenal por muitos anos.

Canhoto, Gabriel já havia se destacado na temporada 2018/19, mas elevou ainda mais seus níveis de atuação se tornou um dos grandes zagueiros da em 2019/20.

"Sinto que ele está entre os cinco principais defensores dominantes na Europa agora", disse o presidente do , Gerard Lopez, à Sky Sports em abril. “Ele é uma máquina absoluta. Tenho certeza que ele chegará à seleção brasileira em algum momento”.

Nesta temporada, ele participou de 24 dos 28 jogos do Lille, sendo titular em 23, e terminando 11 partidas sem ser vazado. Quando comparado aos atuais zagueiros do Arsenal, o brasileiro também se destaca bastante.

Gabriel acumulou 29 desarmes ao longo da temporada, com média de 1,3 por jogo, bem mais do que David Luiz e Sokratis, com 16 cada, e Mustafi, com 10. Ele também recuperou 5,9 bolas por partida - mais do que David Luiz (4,1) -, e ganhou 6,5 divididas - só perde para Mustafi (6,6).

O trabalho de análise estatística deu confiança para o clube seguir em frente na contratação do zagueiro e tentar vencer a disputa com os outros clubes que estavam interessados no jogador. A fórmula já deu certo no passado.

O sucesso com Gabriel Martinelli

Foto: Getty Images

O grande exemplo do bom trabalho da equipe de scouts do Arsenal está na contratação de Gabriel Martinelli, grande esperança dos Gunners para os próximos anos.

O atacante de 19 anos jogava pelo e não era conhecido nem no futebol brasileiro quando foi contratado pelos ingleses, em 2019. O time de olheiros do Arsenal passou centenas de horas assistindo ao jovem, tanto em vídeos quanto in loco, enquanto também procurava saber que tipo de pessoa ele era fora de campo, antes de concretizar a transferência.

Mesmo com a pouca idade, o jovem chegou e mostrou seu grande talento, marcando dez gols em sua temporada de estreia na - foram três gols na Premier League, três na , e quatro na Inglesa.

O brasileiro já era tido como realidade pela torcida dos Gunners, mas uma lesão no joelho o tirou do restante da temporada. Mesmo assim, ele mostrou em pouco tempo que será um dos grandes nomes no futuro da equipe. Agora, o clube espera que Magalhães seja o próximo Martinelli na defesa, assim como Saliba.

O zagueiro brasileiro também atuou no Lille ao lado de Nicolas Pepe, jogador que também foi bastante analisado pela equipe de desempenho antes de ser contratado, e hoje compõe o trio de ataque da equipe ao lado de Aubameyang e Lacazette.