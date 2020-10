Leeds fecha a contratação do brasileiro Raphinha

Atacante de 23 anos deixa o Rennes a troco de 17 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros em objetivos

Raphinha é o mais novo reforço ofensivo do . A Goal apurou que o aceitou neste domingo à tarde a oferta do clube inglês, que vai desembolsar de imediato 17 milhões de euros (R$ 113 milhões), com aproximadamente mais 5 milhões de euros (R$ 33 milhões) em objetivos por metas atingidas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Pego de surpresa com o desfecho positivo da negociação, o atacante brasileiro participou no empate da equipe rubro-negra em 2 a 2 com o Stade de , na liga francesa, tendo feito um gol, e logo na sequência pegou um avião à .

Mais times

Na visão dos franceses, a transferência de Raphinha, surpreendetemente por um valor menor em relação ao que foi pago no ano passado (cerca de 21 milhões de euros) para o , vai abrir espaço para jogadores ainda mais jovens do elenco, além de ajudar na investida final pelo promissor belga Jérémy Doku, de apenas 18 anos, que pertence ao .

Aos 23 anos, o brasileiro revelado pelo Avaí e com passagem de destaque pelo Vitória de Guimarães estava sendo um dos principais destaques do Rennes, que atualmente é o líder da liga francesa ( ), com 14 pontos (quatro vitórias e dois empates).