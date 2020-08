Thiago Silva é do Chelsea: confira tempo de contrato e outras informações do acerto

Zagueiro chega do PSG para ser mais um dos reforços do Chelsea de Frank Lampard para a próxima temporada

É oficial! Thiago Silva é o novo zagueiro do . Nesta sexta-feira (28), o clube anunciou a contratação do zagueiro de 35 anos, como já era esperado. O brasileiro chega para ser um dos líderes da equipe de Frank Lampard, que vem trazendo reforços de peso e promete brigar por títulos na próxima temporada.

E Thiago conhece bem os caminhos para ser campeão. Ele chega à após oito temporadas extremamente vitoriosas pelo . Ao todo foram 23 foram taças levantadas: sete da , cinco da Copa da e da , e mais seis da Francesa.

É verdade que o clube não conquistou a Liga dos Campeões, seu maior objetivo, mas o zagueiro segue como um dos atletas mais importantes e com mais títulos na história do Paris. Além dos títulos, foram 315 partidas com a camisa do PSG, incluindo 35 nesta temporada, na conquista de mais uma tríplice coroa.

Mesmo com tanta história, o PSG decidiu não renovar o contrato de Thiago Silva, como o próprio jogador admitiu. Dessa forma, ele chega sem custos ao Chelsea.

Tempo de contrato

O contrato de Thiago Silva com o Chelsea é válido apenas por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.

O brasileiro foi um pedido do técnico Frank Lampard para ser uma das lideranças do vestiário e contribuir com sua grande experiência no futebol, algo que será importante em um elenco jovem como o dos Blues.

“Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou encantado de fazer parte desse time empolgante do Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui para brigar por títulos. Espero ver os torcedores do Chelsea em breve, estou ansioso para jogar em Stamford Bridge”, declarou Thiago Silva.

Pacote de reforços

🇧🇷👌 Thiago Silva is one of the best defenders to have graced the #UCL.@ChelseaFC fans, here's what you're getting in @tsilva3 👇 pic.twitter.com/XytHdC8xaD — UEFA (@ChampionsLeague) August 28, 2020

Thiago chega como um dos principais reforços do Chelsea para a próxima temporada. Além do brasileiro, os outros destaques foram as chegadas de Timo Werner, ex RB-Leipzig, Hakim Ziyech, ex- , Ben Chilwell, lateral esquerdo que se destacou pelo , e Malang Sarr, zagueiro que foi uma das principais revelações da Ligue 1, jogando pelo Nice.

Além deles, o clube também já acertou as contratações de de Malik Mothersille, Jimi Tauriainen e Xavier Mbuyamba.

Estamos muito satisfeitos por adicionar um jogador com as credenciais de classe mundial de Thiago Silva ao nosso time. Atuado no mais alto nível por muitos anos, não temos dúvidas de que sua experiência e qualidade irão complementar os muitos talentos que já temos aqui”, destacou Marina Granovskaia, diretora dos Blues, ao site oficial do clube.

"Thiago vai se dar muito bem e esperamos que ele possa adicionar alguns novos troféus à sua impressionante galeria de conquistas”, completou.