Revolução de Edu inclui demissão de homem que trouxe Fàbregas ao Arsenal

O diretor técnico dos Gunners explicou como planeja operar o clube no mercado de transferências

Edu Gaspar está promovendo mudanças profundas no time de recutamentos do . Em sua primeira janela de transferências do verão europeu como diretor técnico dos Gunners, o brasileiro tenta recolocar o clube entre o protagonistas na Premier League.

Entre as mudanças feitas por Edu, uma delas chamou a atenção. O brasileiro mandou embora diversos olheiros, entre eles Francis Cagigao, que estava no clube há 24 anos e foi responsável por grandes contratações. Cesc Fabregas, Hector Bellerin, Santi Cazorla, Nacho Monreal e Gabriel Martinelli viraram atletas do Gunners em função do trabalho de Cagigao.

A ideia do diretor é trabalhar com uma equipe menor e mais unida e outros três olheiros foram dispensados. "Está claro para mim", disse Edu. "Quero trabalhar com menos pessoas e muito mais com o StatDNA, que já temos no clube e é muito importante". StatDNA é um servidor de dados e análises, comprado pelo Arsenal em 2014.

"Não quero uma pessoa isolada trabalhando em uma área ou um país. Quero um grupo unido. Menos pessoas com maiores responsabilidades. Essa é minha visão e o mais importante é que todos saibam de suas responsabilidades para que as decisões corretas sejam tomadas", completou.

Para a temporada 2020/21, Edu já garantiu dois novos nomes para os Gunners: Willian, ex-Chelsea e Gabriel Magalhães, ex-Lille. Outros jogadores que já estavam no elenco tiveram o vínculo renovado: Dani Ceballos, Cedric Soares, David Luis e Pablo Mari.

(Foto: Reprodução/Twitter Arsenal)

Outros jogadores ainda estão na mira do Arsenal. Os meias Thomas Partey, do , e Houssem Aouar, do , interessam ao time do Emirates Stadium. Novos nomes podem pintar nos Gunners, já que a janela de transferências da Premier League fecha apenas em 5 de outubro.

"O mercado agora é desafiador", disse Edu. "Todo mundo está esperando, querendo fazer trocas e fala-se muito em empréstimos. Precisamos estar preparados para o que realmente nos interessa".

A estreia dos Gunners na Premier League 2020/21 é neste sábado, 12. O Arsenal enfrenta o Fulham, fora de casa, às 8h30 (horário de Brasília).