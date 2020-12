Quartas de final do Brasileirão sub-20: onde assistir, datas, jogos e mais

Com direito a Fla-Flu, veja tudo sobre a fase final da competição de base mais disputada do país

O Brasileirão sub-20 já está em sua reta final! Após o final da fase de pontos corridos, os oito primeiros colocados se classificaram para o mata-mata da competição, cuja final acontecerá nos dias 17 e 23 de janeiro.

Com oito grandes times do futebol brasileiro classificados, teremos confrontos como um Fla-Flu e x . E o mais importante: várias grandes promessas para o futuro de cada uma das equipes exibindo seu talento dentro das quatro linhas .

Mais times

x e x -PR completam os duelos das quartas de final, que será disputada dos dias 27 de dezembro até 4 de janeiro.

Confira todos os duelos das quartas de final do Brasileirão sub-20 2020:

Palmeiras x Atlético-MG

Corinthians x Grêmio

São Paulo x Athletico

x

Como cada um dos times se classificou?

Atlético-MG comemorando gol contra o (Foto: Atlético-MG/Divulgação)

Após uma fase de pontos corridos muito apertada, com seis pontos separando o quarto colocado, Grêmio, do 11º, , oito grandes equipes conseguiram a classificação para a fase final do torneio.

Os confrontos foram determinados à partir do chaveamento da primeira fase: o líder, Atlético-MG, enfrentará o oitavo lugar, Palmeiras. E assim em diante.

Disputando a liderança até a última rodada, o e o despontaram como grandes favoritos. Enquanto o time de Minas Gerais mudou praticamente toda a sua comissão técnica no começo da temporada e vem colhendo os frutos, o Furacão se aproveita de um sistema que vem revelando jogadores já a muito tempo e conta com atletas que "desceram" dos profissionais, como Jajá e Julimar.

Na terceira colocação, aparece o Fluminense. Contando com uma categoria de base tradicionalmente forte, os garotos de Xerém perderam força nas últimas rodadas e viram a chance de serem líderes escapar. O time, porém, perdeu muitos jogadores para o de cima, como André, Martinelli e Calegari, recentemente.

Fechando o top 4, temos o Grêmio. A equipe gaúcha ficou de fora da zona de classificação por boa parte da competição, mas cresceu na hora certa, venceu os últimos cinco jogos seguidos e, contando com os gols do artilheiro Ricardinho - que estava no São Paulo - e as jogadas dos criativos Elias e Pedro Lucas, o vice-campeão da quer brilhar novamente.

Ricardinho, artilheiro do Grêmio (Foto: Grêmio/Divulgação)

Quinto colocado, o Corinthians viveu situação oposta: brigou pela liderança com o Atlético-MG durante a maior parte do torneio, mas perdeu vários jogadores na reta final, poupados para atuar no Paulistão sub-20. Assim, terminou na quinta colocação e enfrentará o Grêmio nas quartas.

O Flamengo é outro que teve muitos desfalques durante todo o curso do torneio, mas cresceu na hora certa: teve que ceder praticamente seu elenco inteiro para o time profissional, devido à crise de Covid-19 no clube. Para a reta final, entretanto, jogadores que estavam no time de cima, atuais campeões da competição, como Ramón, Matheuzinho, Rodrigo Muniz e Noga, desceram e estão fazendo a diferença: o Fla bateu o Fluminense por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas.

Já o São Paulo, sétimo, viveu altos e baixos na disputa do Brasileirão sub-20: o time não encontrou uma força de jogar fixa com Orlando Ribeiro e permaneceu entre a quinta e a décima posição praticamente durante todo o campeonato. Tendo o paraguaio Galeano e o campeão sub-17 Talles Costa como destaques, os meninos de Cotia querem levantar a taça para "salvarem o ano".

Enquanto isso, o Palmeiras, vice-campeão em 2020, conseguiu se classificar em oitavo, e com uma geração jovem, se prepara para lançar amais garotos no futuro.

Quando serão disputadas as partidas?

Orlando Ribeiro, treinador do São Paulo/Foto: Getty

Jogos de ida

27 de dezembro de 2020

São Paulo 1 x 1 Athletico-PR

28 de dezembro de 2020

Flamengo 3 x 1 Fluminense

29 de dezembro de 2020

Palmeiras x Atlético-MG

Corinthians x Grêmio

Jogos de volta

3 de janeiro de 2021

Atlético-MG x Palmeiras

Grêmio x Corinthians

Athletico-PR x São Paulo

4 de janeiro de 2021

Fluminense x Flamengo

Onde passam os jogos do Brasileirão sub-20?

Cauê, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

As partidas do Brasileirão sub-20 tem transmissão em vários canais: todas elas passam pelo MyCujoo , gratuitamente, pela CBF TV. Além disso, algumas são exibidas no SporTV, e uma por rodada, na TV Bandeirantes.