Flamengo x Fluminense: quem venceu mais, artilharia e curiosidades do Fla-Flu

Confira o histórico, os goleadores e outros números que cercam o grande clássico carioca!

FLA-FLU: QUEM VENCEU MAIS NA HISTÓRIA?



Foto: Gilvan de Souza /

Flamengo e duelaram em 424 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival: foram 154 vitórias, 138 empates e 132 derrotas. Além de ter marcado 612 gols e sofrido 557.

Considerando apenas o , foram 251 confrontos até o momento, com 90 vitórias do Fla e 78 do , além de 83 empates (374 contra 346 gols marcados, respectivamente).

A MAIOR GOLEADA NO FLA-FLU

Com mais de 100 anos de história, o que não falta é placar elástico quando Fla e Flu entram em campo. E mais uma vez, a maior goleada no clássico é favorável ao time da Gávea.

Em 10 de junho de 1945, o Tricolor foi derrotado por 7 a 0 na disputa pelo Torneio Municipal, em São Januário. Pirilo estava inspirado no dia e foi o grande artilheiro do jogo com quatro gols marcados. Tião ainda fez dois, enquanto Adilson, um.

FLA-FLU: A DESPEDIDA DE ZICO



Foto: Getty Images

2 de dezembro de 1989. Os torcedores do Flamengo guardam com carinho a data que marcou a despedida de Zico com a camisa 10 do clube. E para se tornar ainda mais inesquecível e especial, o rival foi justamente o Fluminense.

No Estádio Municipal de Juiz de Fora, pelo Campeonato Brasileiro, o aplicou uma goleada de 5 a 0, com gols de Zico, Renato, Luís Carlos, Uidemar e Bujica.

No total, Zico balançou as redes em 728 oportunidades em 1132 jogos disputados, dos quais 89 foram pela seleção brasileira (67 gols).

A ARTILHARIA DO FLA-FLU

O clássico Fla-Flu coleciona uma lista extensa de goleadores. Porém, apenas um pode se orgulhar de ocupar o topo: Zico. Durante as décadas de 70 e 80, o Galinho foi o grande problema da torcida tricolor, registrando uma média de 0,43 gols por partida diante do Fluminense.

JOGADOR TIME GOLS MÉDIA POR JOGO ZICO FLAMENGO 19 0,43 PIRILO FLAMENGO 18 0,69 HÉRCULES FLUMINENSE 14 0,56 RUSSO FLUMINENSE 14 0,38 RIEMER FLAMENGO 13 1,08 LEÔNIDAS FLAMENGO 13 0,59 PERÁCIO FLAMENGO 12 0,92 ÉZIO FLUMINENSE 12 0,60 DIDA FLAMENGO 11 0,65 VALDO FLUMINENSE 11 0,46

COMO FOI O ÚLTIMO FLA-FLU DISPUTADO?



Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela primeira vez no ano de 2020 em partida válida pela 4ª rodada da . Os dois clubes mandaram ao Maracanã equipes recheadas de garotos e promessas. E no meio de tantos jovens, quem decidiu foi o veterano Nenê.

Em um clássico sem muitas chances, o camisa 77 aproveitou cruzamento de Yago Felipe e uma bobeada de Richard para fazer um golaço de calcanhar e dar números finais à partida.