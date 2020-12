Palmeiras tem goleiros como protagonistas em título no Paulista sub-20

Leandro e Kaíque foram peças chaves no desenrolar da final contra o Corinthians, um falhou e o outro pegou três pênaltis

Nos pênaltis, o superou o e se sagrou, pela quarta vez consecutiva, campeão do Campeonato Paulista sub-20. E os protagonistas do na final foram os dois goleiros do time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O tempo normal terminou com um empate por 1 a 1. O primeiro gol foi do Corinthians, dono da casa, aos 20 minutos do segundo tempo. O lance, porém, contou com uma falha bizarra do goleiro Leandro, do Palmeiras. Jhow recuou a bola para o companheiro que, enganado pelo morrinho no gramado da Fazendinha, acabou deixando escapar e deixou o abrir o placar.

Mais times

Logo em seguida, aos 31 minutos, o Palmeiras conseguiu empatar em uma cobrança de escanteio. levando a decisão para os pênaltis, Gilmey Aymberê, treinador alviverde, repetiu o que fez na semifinal, e colocou o goleiro reserva, Kaíque, de apenas 17 anos, para defender a meta nas cobranças.

E se o titular falhou, o reserva brilhou. Peça importante da classificação à final ao defender um pênalti nas semis contra o Audax, Kaíque foi o grande herói da conquista alviverde do 11º título paulista na categoria. Depois de entrar nos minutos finais, o goleiro fez a mudança do traidor valer a pena e pegou três das quatro cobranças do Corinthians.

Mais artigos abaixo

Foto: Palmeiras/Divulgação

Kaique defendeu as cobranças de Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque e só Mandaca conseguiu passar pelo goleiro do Palmeiras. Enquanto isso, do outro lado, Pedro Bicalho, Kevin e Ramon Rocha marcaram e Robert mandou para fora, sem que o goleiro Yago, do Corinthians, conseguisse fazer uma defesa.

A primeira defesa de Kaique foi na paradinha de Gabriel Araújo, depois mais uma na batida à meia altura de Luan Pires. As duas poderiam ter sido suficientes se Robert não isolasse a bola, no entanto, mais uma batida que tinha chance de colocar o Timão de volta na disputa, mais um defesa no chute do artilheiro Eduardo Tanque.

QUE MOMENTO!

Nos pênaltis, as #CriasDaAcademia venceram o rival e fizeram história: conquistaram o Paulista Sub-20 pela quarta vez consecutiva! 🏆🏆🏆🏆#AvantiPalestra pic.twitter.com/QAGWKnjv5w — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 26, 2020

Com o empate e o 3 a 1 nos pênaltis, o Verdão conquistou seu 11º troféu paulista da categorias, sendo o quarto de forma consecutiva. Além disso, com mais esta conquista, o time vai terminar a década como o maior campeão estadual nas categorias de base com 14 títulos - quatro no Sub-20, dois no Sub-17, três no Sub-15, dois no Sub-13 e três no Sub-11.