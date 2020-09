Brasileirão sub-20: em quem você deve ficar de olho

A competição recomeça com muito talento nos gramados; veja os principais destaques das equipes

Não é de hoje que uma das maiores demandas dos torcedores de times brasileiro é uma maior utilização das categorias de base: é muito comum atletas saírem sem serem aproveitados nos profissionais e acabarem se destacando em alguns dos maiores clubes do planeta. E uma das competições mais importantes para dar cancha a esses garotos é o Brasileirão sub-20.

O campeonato, criado em 2015, reúne os 20 clubes melhores posicionados no ranking da CBF. Os times se enfrentam em turno único e os oito melhores classificados disputam o troféu em um formato de mata-mata. Atrasado devido ao coronavírus Covid-19 e à paralisação do futebol, o Brasileirão sub-20 retornou nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, já com sete duelos e muito talento dentro de campo.

Seja no SporTV ou na CBF TV no MyCujoo, todas as partidas da competição terão transmissão. Assim, nós preparamos uma listinha dos principais jogadores para você ficar de olho. Confira!

Os campeões mundiais sub-17

encaminhou a renovação de Lázaro até 2025. Novo compromisso vai entrar em vigor quando o jogador completar 18 anos, em março de 2020. A multa rescisória do atacante será de € 100 milhões, cerca de R$ 450 milhões, a maior da história do clube. https://t.co/tlqSeI0v2q — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 3, 2019

Naturalmente, boa parte dos garotos que foram campeões mundiais com o Brasil sub-17 já estão na categoria sub-20 (além de outros que estão nos profissionais ou na Europa) e devem ser peças importantes para suas equipes.

No Flamengo, fica difícil não destacar o atacante Lázaro. Joia do Ninho, foi extremamente decisivo na reta final do torneio e marcou o gol do título. Agora no sub-18, terá concorrência dura no ataque do , mas tem talento o suficiente para se destacar e já é querido pela torcida, que o pede nos profissionais constantemente. Deve subir em breve e terá o Brasileirão sub-20 como "útlima parada" antes do elenco profissional - algo parecido com o que aconteceu com Evanílson, do Fluminense (agora no Porto), por exemplo. Daniel Cabral, meio-campista de qualidade, é outro que deve se destacar.

Já o também tem sua joia que jogou Mundial sub-17: o zagueiro Luan Patrick é o "próximo" da fábrica de bons defensores jovens do CT do Caju, foi titular com o na seleção sub-17 e, consagrado, deve ser o principal nome de um bom e reforçado time do Furacão no torneio. É outro que pode ganhar oportunidades logo - o time paranaense costuma dar oportunidades aos seus jogadores jovens.

Juan, atacante do , acabou sendo cortado por lesão do time campeão, mas só o fato do centroavante ter sido convocado por Guilherme Dalla Déa já mostra que o atleta tem muita qualidade: o destaque da União Barbarense já foi utilizado por Fernando Diniz como titular nos profissionais e é visto pela diretoria como uma das grandes joias da categoria (apesar de não ter ido tão bem na ). Talles Costa, outro titular na competição, se destaca pela dinâmica e inteligência com e sem a bola.

E o , que já vendeu Diego Rosa, tem em Pedro Lucas outra de suas grandes esperanças pelo futuro: o meio-campista deve ser o pilar do time vice-campeão da Copinha.

Matheus Araújo, do , deve ser um dos pivôs da reconstrução do sub-20 do clube, que perdeu seus principais jogadores para os profissionais e viu Dyego Coelho, treinador, se tornar técnico principal - pelo menos por enquanto.

Com um pé nos profissionais...

Gabriel Silva, meia do , até os que menos prestam atenção nas categorias de base devem reconhecer: o atleta já fez duas partidas na Série A do Brasileirão, vem sendo relacionado por Vanderlei Luxemburgo e parece ser o próximo garoto a ser lançado pelo treinador, após Patrick de Paula e Gabriel Menino terem sucesso rápido entre os titulares. Para ganhar rodagem, deve ser o principal jogador da vencedora base palmeirense nesse Brasileirão sub-20.

Kawê, atacante do , é outro que pode dividir tempo entre os profissionais do Coelho e o Brasileirão sub-20: o garoto foi muito bem na fraca campanha do time mineiro na Copinha, e logo foi promovido por Lisca para os profissionais. Com 18 anos, não vem sendo tão utilizado e pode ganhar rodagem na competição de base.

O Cruzeiro, que precisa e muito apostar na base, conta com vários jogadores que chegaram a ser utilizados no futebol profissional, mas desceram após o clube fazer algumas contratações: Caio Rosa, Riquelmo, Vinícius Popó e Alejandro formam um quarteto de ataque formidável, com cancha e experiência. Na primeira partida, inclusive, C. Rosa decidiu com um golaço de fora da área e foi muito pedido no time de cima.

Muito desfalcado devido à seus principais jogadores já estarem nos profissionais, o conta com outro jogador que deve subir em um futuro próximo: o volante e capitão Martinelli, constantemente relacionado por Odair Hellmann no time de cima, deve ser o principal jogador do Tricolor na competição. Com qualidade, intensidade física e poder de marcação, é um meio-campista completo e que já atraiu olhares de outros clubes.

Outros nomes para ficar de olho

Rikelmi, do Botafogo, é um desses jogadores que, ao primeiro olhar, pode ser desprestigiado: revelado pelo Juventus da Mooca, logo se tornou folclórico pela homenagem ao craque argentino, mas também impressionou dentro de campo na Copinha pelo time paulista. Agora no , demonstra qualidade no drible, um bom chute - coisa rara para jogadores de sua posição - e, é claro, muito carisma. Ênio, também dos cariocas, é outro atleta que se destaca.

O "outro" Riquelme, do , é um dos melhores laterais de sua geração, um jogador que impressiona sempre que entra em campo e é pedido, a muito tempo, nos profissionais, junto de nomes como Caio Lopes e João Pedro. Assim, o Vasco vem forte novamente para brilhar no sub-20.

Enquanto isso, o Inter, atual campeão da Copinha, vem revelando jogador atrás de jogador, sendo que manteve boa parte da base do time vencedor no começo do ano. Como Eduardo Coudet já dá mostras de que gosta de usar garotos, Tiago Barbosa, Amaya e Lucas Ramos são jogadores interessantes para ganharem chances nos próximos tempos.

Matheus Moraes, do , é um dos poucos remanescentes do elenco do time da Vila Belmiro, já que Cuca já levou boa parte do sub-20 do clube para os profissionais. Com um gol na estreia, vai se destacando à espera de oportunidades para subir. Allanzinho é outro nome que agrada a torcida.

Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, do Flamengo, dois atacantes promissores, são nomes que podem ganhar notoriedade se o time fazer valer seu favoritismo e ir avançando de fase na competição. Da mesma forma, Gabriel Falcão e Ed Carlos, no São Paulo, e a dupla de zaga Renan e Jhow no Palmeiras.