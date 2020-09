Flamengo tem só dez jogadores do profissional para pegar o Palmeiras e chama dez da base

Elenco rubro-negro tem 16 casos confirmados de Covid-19 e preenche lacuna deixada por desfalques com atletas do sub-20

O elenco do Flamengo sofreu com um surto de Covid-19 durante a viagem ao para os dois jogos da , diante de Independiente Del Valle e de Guayaquil. Depois de nove dias de viagem, 16 atletas do elenco profissional foram contaminados e estão em quarentena - sem contar a comissão técnica, que inclui o treinador Domenèc Torrent, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o presidente do clube, Rodolfo Landim, e outros nomes.

Pela frente, o tem o duelo contra o , pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (27), no Allianz Parque, e o confronto de volta pelo Grupo A da Libertadores contra o Del Valle. A diretoria do rubro-negro entrou com um pedido na CBF para adiar o confronto contra o time paulista, mas ainda não obteve uma resposta oficial e segue fazendo pressão na entidade.

Enquanto isso, o Flamengo tem apenas 10 jogadores do elenco profissional disponíveis, são eles:

Goleiros: César e Hugo Souza

Lateral-direito: João Lucas

Lateral-esquerdo: Ramon

Meio-campistas: Gerson, Pepê, Arrascaeta e Thiago Maia

Atacantes: Lincoln, Pedro

Dos dez atletas disponíveis, sete deles já tiveram Covid-19 e estão "imunes": Cesar, Hugo Souza, João Lucas, Ramon, Gerson, Arrascaeta e Lincoln. Pepê, Thiago Maia e Pedro jamais testaram positivo e ainda preocupam, pois estiveram com a delegação no Equador.

Além dos atletas infectados, o Flamengo tem três jogadores no departamento médico: o goleiro Diego Alves (que se recupera de uma lesão no ombro), Pedro Rocha e Gabigol (que se recuperam de lesão na coxa). O arqueiro e o camisa 9 já tiveram Covid-19 e estão trabalhando para voltarem ao time o quanto antes.

BASE CONVOCADA:

Com 16 desfalques, o Flamengo convocou 10 jogadores da base para integrarem o elenco profissional nos próximos dias. O goleiro João Fernando, o lateral-esquerdo Ítalo, os zagueiros Natan, Noga, Otávio e Milani, o volante colombiano Richard Rios, meia Yuri de Oliveira e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz.

Natan, Guilherme e Rodrigo foram convocados às pressãs e viajaram de última hora para o Equador, para o confronto contra o . Por um problema durante o trajeto da viagem, eles chegaram em cima da hora do jogo e não foram utilizados.

COMISSÃO TÉCNICA

Sem Domènec Torrent, que testou positivo para a Covid-19, quem vai comandar o Flamengo nos próximos jogos é o auxiliar técnico Jordi Guerrero, ao menos por enquanto. O segue realizando exames e não descarta a possibilidade de novos casos nos próximos dias.

OS JOGADORES COM COVID-19

Segundo apurações da Goal, os jogadores que testaram positivo para a Covid-19 no domingo foram: Diego Ribas, Bruno Henrique, Filipe Luís, Michael, Vitinho, Isla, Rodrigo Caio, Renê, Léo Pereira, Thuler, Gustavo Henrique, Arão, Gabriel Baptista, Matheusinho, João Gomes e Ribeiro.