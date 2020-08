Como funciona o MyCujoo: quanto custa, campeonatos, como assistir e mais

Confira tudo sobre a plataforma que irá transmitir, com exclusividade, partidas da Série C

E uma nova plataforma de streaming vem ganhando espaço no mercado brasileiro: o MyCujoo, com tradição em transmitir competições sub-20 e divisões inferiores do , firmou um contrato com o DAZN e irá passar alguns duelos da Série C por rodada.

Assim, podem surgir algumas dúvidas: quanto custa e existe uma assinatura do MyCujoo? A plataforma transmite quais campeonatos? Quantas partidas por rodada da Série C passarão no serviço?

Preparamos, então, um guia para responder tais perguntas. Confira!

O que é o MyCujoo e quanto custa assinar a plataforma?

O MyCujoo é uma plataforma de streaming de futebol, lançada em 2015, que oferece o serviço de transmissão ao vivo de eventos esportivos. Fundada em Zurique, na , transmite competições "fora do mainstream", como torneios de base, campeonatos nacionais de mercados alternativos e divisões inferiores de ligas maiores. Tem o suporte de um chat online, durante as transmissões, que podem ser pagas ou gratuitas.

Os jogos da custarão R$ 4,99 por partida, em um serviço de pay-per-view: se você paga, tem direito à assistir ao jogo ao vivo.

Não existe uma assinatura central da plataforma: cada campeonato tem um preço diferente, com a imensa maioria sendo transmitido gratuitamente.

O MyCujoo, por exemplo, passou uma das partidas das semifinais da Taça Rio, entre x Volta Redonda, seguindo o modelo da Lei do Mandante.

Quais campeonatos são transmitidos pelo MyCujoo?

Além da Série C, o MyCujoo transmite uma grande número de competições nacionais: a do Brasileirão, por exemplo, já passou na plataforma, além das séries A1 e A2 do e a .

Confira alguns campeonatos que já tiveram partidas sendo transmitidas pelo MyCujoo recentemente ou que passarão na plataforma:

Série C do Brasileirão

Série A3 do

Campeonato Pernambucano

Módulo 2 do

Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

Divisão de Acesso do

Segunda Divisão do

Divisão de Acesso do Campeonato Goiano

Segunda Divisão do Campeonato Pernambucano

Campeonato Maranhense

Campeonato Potiguar

Copa Paulista



Brasileirão Feminino A1

Brasileirão Feminino A2

Paulistão Feminino

Mineiro Feminino

Campeonato Acreano

Campeonato Alagoano

Campeonato Amapaense

Campeonato Amazonense

Campeonato Capixaba

Campeonato Rondoniense

Campeonato Sul-Matogrossense

Campeonato Piauiense

sub-17



Brasileirão sub-20

Brasileirão sub-17

entre outros...

Além de campeonatos nacionais, o MyCujoo também oferece algumas competições, como Campeonatos do Butão, Bangladesh e Tadjiquistão, entre outros - a Liga dos Campeões da Oceania também passou na plataforma.

Como assistir à Série C no MyCujoo?

É muito simples assistir aos jogos da Série C no MyCujoo. Entrando na página principal da plataforma (clique AQUI e você será redirecionado à homepage), você verá uma aba mostrando o calendário das partidas. Encontre o duelo que você quer assistir e clique no link para ser redirecionado à página do jogo.

Clique em "Assistir agora". Em seguida, faça seu login com sua conta na plataforma, ou se registre caso ainda não possua uma conta (você pode se registrar automaticamente fazendo login com sua conta no Google, Facebook, Apple ID ou utilizar um email para se cadastrar).

Assim que você estiver logado, será redirecionado à uma página para prosseguir com o pagamento do jogo. Insira seus dados e a forma de pagamento (o MyCujoo tem suporte à uma variedade de cartões de crédito e débito, bem como Internet Banking para Itaú, Banrisul, Banco do Brasil e Bradesco).

Complete o pagamento e você estará apto para assistir ao duelo assim que a partida começar, basta se logar na plataforma.

Quantos jogos da Série C estarão disponíveis na plataforma?

Quatro jogos por rodada ainda serão exclusivos ao DAZN, enquanto outros quatro passarão no MyCujoo - e este número pode subir para cinco ou seis jogos, dependendo da rodada.

Um dos jogos será no modelo FTA (Free-to-air), gratuito para todos, com sinal aberto. Assim, 100% da Série C terá transmissão ao vivo pela primeira vez na história da competição.