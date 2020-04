Quando termina a quarentena do novo coronavírus no Brasil?

Reunião entre CBF e federações avalia retorno dos Campeonatos Estaduais a partir de maio

Apesar do ter notificado o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas, ultrapassando mais de cinco mil óbitos pela doença, parece que está cada vez mais próximo o retorno do futebol brasileiro.

Em reunião por videoconferência entre a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as federações estaduais, a entidade máxima do futebol brasileiro fez uma sugestão: que as filiadas viabilizem o retorno dos torneios locais para o dia 17 de maio.

Com os torcedores não sabendo exatamente quando os campeonatos serão retomados, a Goal detalha as principais informações sobre a volta do futebol brasileiro. Confira!

COMO E QUANDO OS CAMPEONATOS ESTADUAIS VÃO VOLTAR?

Apesar de já saberem que, quando o futebol voltar, será sem público (portões fechados), outras medidas deverão ser adotadas, como a redução das delegações, a permanência menor no vestiário, higienização constante dos ambientes, testes para os envolvidos, entre outras medidas.

O governador Eduardo Leite transferiu para as prefeituras as decisões do que pode ou não funcionar durante a quarentena. Em Alegre, o decreto em vigor proíbe a abertura dos clubes.

A determinação, porém, só tem validade até quinta-feira (30). No dia seguinte está previsto o fim das férias para os jogadores de e . Ainda não há informações oficiais sobre a flexibilização da norma.

Suspenso desde o dia 16 de março, o Carioca não tem previsão de retorno.

"Essa resposta nem a Mãe Dinah vai responder. Não há quem possa fazer uma previsão, seria totalmente imprudente. Só se tiver bola de cristal. Quem faz isso deve ter conhecimentos extraterrestres, não tem essa previsão. Posso afirmar que estamos prontos para esse recomeço. Somente as autoridades governamentais e de saúde podem nos falar, mas nem eles têm condições de estabelecer uma data", disse Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Ainda sem data para o retorno, o Campeonato Paulista da Série A1 foi paralisado em meados de março, quando faltavam duas rodadas para a fase de grupos e mais as quatro datas previstas para os mata-mata.

Em reuniões prévias, clubes e federação decidiram que o campeonato seria decidido no campo e que o regulamento e o formato originais seriam cumpridos.

“Apesar de alguns não acreditarem ou quererem, todos os campeonatos que começaram vão terminar. Isso é fato. É a grande vontade da maioria dos clubes, mas só vamos voltar a jogar de acordo com as orientações da medicina, da ciência e das autoridades públicas. Não tem asteriscos, vamos terminar, não sabemos quando, não estamos marcando data, dia, hora, mas não há nenhuma possibilidade de casuísmo, de decidir com a caneta. Futebol se decide dentro de campo e é assim que ele será decidido, dentro de campo”, afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Oaralisado desde 16 de março, com a interrupção da reta final da fase de classificação do Módulo I e com praticamente metade do Módulo II já disputado, o futebol mineiro pode ter uma data de retorno (ou não) nesta quinta-feira (30).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), terá uma reunião às 15h, na Cidade Administrativa, com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, para discutir a possível volta do campeonato.

Só a partir do sinal positivo do governo é que a Federação Mineira irá determinar o retorno dos jogos.

Federação Baiana de Futebol (FBF) descartou qualquer possibilidade do retorno do campeonato a partir do dia 17 de maio.

Faltando seis datas para o fim da competição estadual, o é o clube que mais defende o retorno do estadual assim que o futebol puder voltar.

"É uma orientação. A gente está vendo uma política de isolamento e precisa dialogar com governo e prefeituras para qe eles possam nos balizar. No dia 17, por tudo que estamos vendo no estado, a gente percebe que é inviável. Vamos ter cautela, prudência e buscar dialogar para ter segurança e, só assim, fazer com que o campeonato retorne", disse Ricardo Lima, presidente Federação Bahiana de Futebol (FBF), em entrevista ao GloboEsporte.com.

O Governo de Santa Catarina negou o pedido da Federação Catarinense de Futebol (FCF) para retomar os jogos do Catarinense com portões fechados a partir do dia 16 de maio.

Na avaliação das autoridades de saúde, não é possível retomar as atividades coletivas, que gerem aglomeração ou contato físico, sob a alegação de que há risco iminente de propagação da Covid-19.

A Federação Paranaense de Futebol está preparando os últimos detalhes do protocolo para a realização dos 14 jogos restantes da competição (quartas de final, semifinais e final).

A FPF ainda não divulgou detalhes e afirmou que só vai passar informações à imprensa quando houver uma confirmação. No entanto, os jogos provavelmente vão retornar na semana de 17 de maio, com portões fechados.

QUAL É O PRAZO PARA O RETORNO DO FUTEBOL BRASILEIRO?



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sugeriu 17 de maio, mas não exigirá bola rolando nesta data. Os clubes trabalham com a ideia de retornar aos treinos em maio. Após um período de intertemporada, disputar o que resta dos campeonatos estaduais.

CAMPEONATO BRASILEIRO SOFRERÁ MUDANÇAS?



Especula-se que o Brasileirão poderia ser iniciado em julho. Mesmo com a redução do calendário, os clubes fazem questão de disputar as 38 rodadas.