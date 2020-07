Quais as novas datas da Sul-Americana 2020? Quando é a final?

Conmebol anuncia retorno da Copa Sul-Americana no mês de outubro; final será apenas em 2021

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (10) as novas datas para a 2020, com retorno previsto para o mês de outubro. Assim como o Campeonato Brasileiro, a competição continental só será encerrada no ano de 2021.

Quer ver os jogos da Sul-Americana com exclusividade? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ainda não há uma tabela oficial com os jogos, no entanto a tendência é de que seja mantida a ordem dos confrontos prevista antes da paralisação da competição por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. Com apena uma fase disputada, são nove datas restantes para o fim da Sul-Americana, duas da segunda fase, duas das oitavas, duas das quartas, duas das semifinais e uma da final.

Mais times

Quando a Sul-Americana volta?

A Conmebol pretende reiniciar a Sul-Americana no dia 27 de outubro. A entrada dos clubes que ficarem na terceira colocação em seus grupos na Libertadores é um dos motivos pelos quais a Sula vai retomar as atividades mais de um mês depois.

Assim como na Libertadores, a data ainda não foi anunciada oficialmente, já que alguns obstáculos ainda podem atrapalhar o retorno, uma vez que que cada país está lidando com as restrições e medidas de prevenção de um jeito. A , por exemplo, tem restrições pesadas quanto à entrada de pessoas de outro países em seu território.

Ainda precisa ser realizado um sorteio para definição dos confrontos da segunda fase. Os clubes calssificados são: , Unión Santa Fé, , Sol de América, Unión La Calera, Independiente, Coquimbo Unido, , Plaza Colonia, , -URU, Fénix, , Sportivo Luqueño, Veléz Sarsfield, Millionarios, Lanús, Deportivo cali, Sport Huancayo, Huachipato, Audax Italiano, -URU.

Quando será a final da Sul-Americana?

Para conseguir encaixar todas as datas restantes, a final da Sul-Americana deve ultrapassar 2020 e acontecer somente em janeiro de 2021, como deve acontecer, também, com as competições brasileiras.

O calendário da CBF, divulgado na quinta-feira (9), deixa 11 data disponíveis no meio de semana - sem Campeonato Brasileiro e sem Copa do . As datas vagas são suficientes para a Sul-Americana e para a Libertadores, então, para o Brasil, não vão haver problemas quanto à isso.

Mais artigos abaixo

Onde assistir à Sul-Americana?

A casa Sul-Americana no Brasil é o DAZN. A plataforma de streaming, que chegou ao país no final de 2018, transmite boa parte das partidas da competição em sua plataforma, além de jogos em seu canal do YouTube e do Facebook.

Para 2020, o preço de mensalidade do DAZN ainda foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Sul-Americana, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, a francesa, a do Campeonato Brasileiro e muito mais!