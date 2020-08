Libertadores e Sul-Americana mudam regras para 2020: veja as novidades

Visando o retorno das competições em meio a pandemia, a Conmebol anunciou algumas adaptações

Visando a retomada da Libertadores e da Sul-Americana, a Conmebol apresentou uma série de medidas para a volta das competições no cenário pandêmico, incluindo algumas mudanças de regras. As principais adaptações são em relação à inscrição dos jogadores, às substituições, e sobre a definição da equipe de arbitragem dos jogos.

Ambas as competições foram paralisadas ainda no início, a Libertadores em meio a disputa da Fase de Grupos - com apenas duas rodadas realizadas - e a Sul-Americana, ao final da Primeira Fase. As retomadas estão programadas para 15 de setembro e 27 de outubro, respectivamente.

No entanto, por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, algumas mudanças foram feitas pela Conmebol, para garantir segurança e competitividade dos torneios quando voltarem.

DENTRO DE CAMPO

Foto: Manuel Velasquez/Getty Images

Seguindo uma orientação da Fifa e o mesmo caminho que diversas competições mundo afora, a Conmebol vai permitir que, durante a partida, cada equipe faça cinco substituições, e nao apenas três, como acontecia até então. A mudança tem como intuito preservar as condições físicas dos atletas para, assim, manter o alto nível de competitividade.

INSCRIÇÕES DE ATLETAS

Diferente do que vinha acontecendo antes, o mesmo jogador vai, agora, poder defender mais de uma equipe na mesma edição. Então, se um jogador mudar de equipe durante a disputa, poderá ser inscrito por seu novo clube, mesmo que já tenha defendido a antiga.

Além disso, um atleta que mudou de time vai poder voltar para o seu clube original e disputar a mesma edição do torneio em que este estiver inscrito.

Por fim, as inscrições poderão ser feitas a qualquer momento, sem mais a necessidade de se respeitar o término da fase de grupos.

ARBITRAGEM

Foto: Getty

Para superar as limitações de circulação impostas por alguns lugares, a Conmebol vai passar a permitir, em casos de extrema necessidade que o quadro possa contar com árbitros da mesma nacionalidade do país mandante e, até mesmo, por profissionais de diferentes nacionalidades.

Para as viagens, a Conmebol adotou um novo protocolo, chamado "Concentração Sanitária", que autoriza a entrada nos países da América do Sul, sob normas sanitárias, para permanência durante 72 horas.