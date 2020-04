Campeonato Holandês 'termina' sem título e rebaixamento, mas com classificação à Champions

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Eredivisie não terá campeão nem rebaixados; Ajax, Utrecht e Cambuur são alguns dos mais prejudicados

Enquanto muitos campeonatos pensam em retornar, como a ou a , o governo holandês vetou a possibilidade de o futebol retornar antes do dia 1º de setembro. Com isso, a Federação Holandesa (KNVB) decidiu encerrar a e anunciou que não haverá acessos, rebaixamentos ou campeões.

Essa informação foi confirmada pela liga nacional diante da impossibilidade de aumentar o número de equipes para 20 na próxima temporada. Cabe ressaltar que alguns clubes da primeira e da segunda divisão foram contrários à medida.

Segundo à Voetbal International , que teria acesso à votação, dezesseis clubes teriam votado a favor, nove em branco e outros nove contra, além da abstenção do Heerenveen.

Título e classificação para as ligas europeias

A KNVB considerou que o terminou como o primeiro colocado, à frente do AZ Alkmaar, pelo saldo de gols. Mas da mesma forma que não haverá acesso ou rebaixamento, descartou declarar o time de Amsterdã como campeão, para que não receba o título.

A classificação é importante para determinar os clubes classificados para as competições europeias. Desta forma, Ajax e AZ entrarão na fase preliminar da Liga dos Campeões, enquanto o , e Willem II vão seguir à .

O Willem II tem um jogo a mais que o Utrecht, sem essa vantagem as equipes estariam empatadas. Com isso o Utrecht divulgou um comunicado oficial declarando que entrará em ação legal e irá para a UEFA, se necessário.

Essa será a primeira vez na história que a Eredivisie, fundada em 1956, não terá um campeão, e a segunda vez que não haverá um campeão no futebol holandês. A outra vez em que isso aconteceu foi durante a Segunda Guerra Mundial, o que dá uma boa medida da situação.

Rebaixamento e acesso

RKC Waalkijk e Den Haag, últimos colocados da primeira divisão, foram os mais beneficiados com a manutenção, enquanto Cambuur e De Graafschap, primeiros classificados na segunda divisão, não serão promovidos.

"Parece a maior desgraça da história do esporte holandês. Sempre pretendo ver o melhor das pessoas e de suas escolhas, mas isso não é digno do esporte", disse Jan de Jonge, técnico do Cambuur, ao NOS .

"Este é um grande golpe para nós. A diferença entre jogar na primeira ou na segunda divisão é enorme, o primeiro nível ganha muito mais dinheiro. Estamos trabalhando em novas instalações e construindo nossa política em torno dela. Agora isso foi levado em consideração. Isso parece injustiça”.