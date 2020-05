Torcida faz a diferença para vencer um jogo? Bundesliga mostra que sim

Em 27 partidas com estádios vazios, visitantes estão em ampla vantagem; sem os torcedores, mandantes venceram apenas cinco jogos e perderam outros 12

A história do futebol sempre mostrou o peso que os torcedores podem ter nos estádios. Jogar na casa de um rival lotada com uma multidão apaixonada gritando por 90 minutos nunca foi fácil. Até por isso a torcida é chamada de 12º jogador. Agora, com os estádios vazios, a está mostrando que um estádio lotado pode ter um peso ainda maior no jogo.

Desde o retorno do futebol na , 27 partidas já aconteceram, e em apenas cinco delas os mandantes venceram as partidas. Dessas cinco vitórias, uma foi do Borussia Dortmund, contra o Schalke 04, na 26ª rodada, e outra foi do Bayern de Munique, contra o Eintracht Frankfurt, na 27ª rodada.

A superioridade de e Dortmund na Alemanha é tão grande que o mando de campo praticamente não faz diferença. Quando os dois gigantes estiveram frente à frente, em um Signal Iduna Park sem a tradicional muralha amarela, o visitante bávaro também levou a melhor, vencendo por 1 a 0 com um golaço de Kimmich para praticamente garantir o título alemão.

Mais times

No total, nas 27 partidas, foram 12 vitórias dos visitantes e mais dez empates. Os números mostram que os estádios vazios praticamente reverteram a vantagem de se jogar em casa. Sem torcida, o mais lógico até seria números mais equilibrados, mas o que se vê não é um equilíbrio, e sim uma grande vantagem dos visitantes.

Mais artigos abaixo

A Alemanha é um dos países que tradicionalmente leva mais torcedores aos estádios, garantindo lotação máxima em praticamente todos as partidas. Esses torcedores também são famosos por sua grande paixão pelos times e, pelo jeito, tem um peso maior no jogo do que imaginavam.

A volta de outras ligas, como a Premier League ou , podem mostrar se essa será a tônica do novo futebol ou se o fenômeno será algo mais específico do futebol alemão. Em um mata-mata, talvez os clubes passem a brigar para ver quem joga fora de casa.