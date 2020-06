Semifinais da Copa Itália: quando são, onde assistir, times e mais informações

Assim como a Serie A, a Copa da Itália irá retornar ainda no mês de junho com Juventus e Milan de um lado e Napoli e Inter de Milão de outro

Após o anúncio do retorno da Serie A, o ministro do esporte italiano, Vincenzo Spadafora, divulgou através do Facebook que a Copa da também já tem data para retornar. No comunicado, o ministro também informou que a competição será encerrada ainda no mês de junho.

“As duas semifinais foram antecipadas pela agenda cheia que os clubes terão mais tarde. A primeira será no dia 12, a outra será dia 13 e a final dia 17”, anunciou Spadafora.

As partidas serão disputadas 24h antes do que estava programado, visto que as equipes terão um calendário mais apertado com a volta da .

Mais times

O primeiro duelo será entre e , enquanto no segundo jogo e brigam por uma vaga na grande final. Cabe destacar que essa será a segunda rodada da semifinal. As partidas de ida foram disputadas ainda em fevereiro, antes da paralisação do futebol.

Confira como assistir às partidas, os detalhes do torneio e relembre como foi o primeiro confronto dos duelos.

Juventus x Milan

No dia 12 de junho, o Milan vai a Turim para encarar a poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo. Com o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, a Velha Senhora traz uma pequena vantagem, devido ao gol fora de casa.

Mas apesar de ter a vantagem, a Juve não foi nada bem na primeira partida. Superior na partida, o Milan abriu o placar com o croata Rebic e só não ampliou graças a mais uma belíssima atuação de Buffon, que fez pelo menos cinco defesas importantes.

Nove minutos depois de marcar, os donos da casa tiveram o lateral Theo Hernández expulso por receber o segundo amarelo. Mesmo com um a mais a Juventus seguia com dificuldades.

Então, quando o jogo parecia resolvido, Cristiano Ronaldo apareceu. No último minuto de jogo, em uma das poucas chances que teve para marcar, finalizou de voleio e a bola bateu no braço de Calabria. Na cobrança de pênalti o português não desperdiçou e empatou a partida.

Napoli x Inter de Milão

No dia 13 de junho, a Inter de Milão vai à cidade de Napolis enfrentar os donos da casa. Segundo a Sky Sports, o clube da capital solicitou uma reversão das datas para jogar antes de Milan e Juventus, como estava previsto anteriormente, mas teve o pedido negado.

No jogo de ida, em pleno estádio San Siro, o Napoli aproveitou o bom momento e derrotou a equipe de Antonio Conte, com gol de Fabián Ruiz.

Com a vitória na primeira partida, o Napoli precisa apenas de um empate para garantir a vaga na final.

Onde assistir à Copa Itália no ?

As duas partidas da semifinal, assim como a grande final, terão transmissão no DAZN para o Brasil, com narração em comentários em português. Na Itália, a cobertura ficará por conta da Rai, principal emissora de TV do país.

“Vamos começar com a , porque haverá três jogos, duas semifinais e a final, que serão transmitidos pela Rai e, portanto, poderão ser vistos por todos os italianos", explicou o ministro Spadafora.