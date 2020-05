La Liga segue Premier e Serie A: volta em junho é confirmada

Presidente da liga espanhola anunciou que Sevilla e Bétis marcará o retorno da competição e afirmou que a próxima temporada terá início em setembro

Após o anúncio do retorno da Premier League e da Serie A, a volta de também foi confirmada para o início de junho. A partida que marcará a reabertura da competição será o clássico entre e , válido pela 28ª rodada, que será disputado no dia 11.

O anúncio foi feito por Javier Tebas, presidente de La Liga, no quadro de conversas organizadas pelo jornal Marca. Além disso, o dirigente também anunciou que a próxima temporada do futebol espanhol terá início no dia 12 de setembro.

“Há mais de 130 pessoas de La Liga trabalhando para que tudo possa ser feito de uma nova maneira. Viagem, organização, tudo”, explicou. “Estamos preparados e o importante será o dia em que terminarmos a competição. A próxima [temporada ] começará em 12 de setembro”.

Tebas também se mostrou bastante satisfeito por ter sido capaz de retomar a competição, mas deixou claro que, mesmo com o retorno, as dificuldades financeiras serão grandes para todos os clubes.

"Nós lideramos, juntamente com a , o trabalho de jogar de novo e estaremos enchendo os estádios de pessoas novamente. Em 2021 voltaremos à normalidade. Não haverá antes e depois, como ouço por aí”, destacou.

"Voltar não significa que não teremos perdas milionárias. Nossos clubes perderão pelo menos 700 milhões de euros e terão que ser recuperados".

Por fim, o dirigente contou que trabalha para para que os torcedores tenham a opção de acompanhar as transmissões com um som pré-gravado, mas que os testes ainda estão sendo feitos.

“Queremos dar aos fãs a alternativa: silêncio ou virtualização das arquibancadas. Os testes que vi são interessantes e atraem muita atenção, mas terão as duas opções "

O é o líder da competição, com 58 pontos, dois a mais do que o . A federação espanhola de futebol (RFEF) comunicou nesta quarta-feira que permitirá jogos em todos os dias da semana para concluir a temporada, após uma interrupção de mais de três meses.