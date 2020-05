Serie A italiana retorna no dia 20 de junho

A maior competição de clubes do país já tem data marcada para retorrnar; Copa da Itália também está nos planos

A italiana está prestes a recomeçar: de acordo com o anúncio do ministro do esporte, Vincenzo Spadafora, a competição será retomada neste próximo dia 20 de junho.

Spadafora se reuniu com o primeiro-ministro do país Giuseppe Conte e arquitetou um plano para que o esporte possa voltar a ser jogado. O que se indica é que o futebol recomeçará no próximo dia 13 com o retorno da Copa da e, uma semana depois, a principal competição de clubes do país tera seu reinício.

"O futebol recomeçará se as condições de segurança fossem atendidas e se o Comitê Técnico Científico der sua aprovação aos protocolos. A Itália está recomeçando e é certo que o futebol deve fazer o mesmo." declarou o ministro.

Mais times

Atualmente, a competição estaria na 27ª rodada: a é a líder, com 63 pontos, seguida de perto pela , com um ponto a menos. , com 54, e , com 48 - ambos com um jogo a menos - completam o G-4.

O ministro ainda terminou declarando que existe um plano de contingência. "Me foi garantido, que em caso de uma nova suspensão, haverá um Plano B e um Plano C. O campeonato pode assim reiniciar no dia 20 de junho e espero que entre os dias 13 e 20 a também possa ser disputada".

Algumas informações:



- Em caso de um jogador positivo, todo o time entra em quarentena, mas pode seguir treinando (menos o jogador positivo).



- Em caso da situação no país piorar, a Federação já tem um plano B (playoffs) e C (congelamento da tabela) para finalizar a competição. — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) May 28, 2020

Na 27ª rodada, os favoritos ao título jogam fora de casa: a Juventus viaja para enfrentar o e a Lazio vai para Bérgamo tentar bater a Atalanta. Ambas as partidas - e o resto do campeonato, até que tenhamos uma solução - será disputado sob portões fechados.