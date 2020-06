Quando o Liverpool pode ser campeão da Premier League?

A paralisação pela Covid-19 adiou as celebrações dos Reds; com os jogos começando em junho, quando o Liverpool pode levar o troféu?

Após fazer o melhor início de uma temporada na história das cinco grandes ligas, o fez uma campanha irretocável para enfim conquistar a Premier League . Mas o sonho de Jürgen Klopp, seus comandados e toda torcida dos Reds foi adiado pela pandemia de Covid-19.

Após suspeitas até de cancelamento da competição, a Premier League está de volta neste mês de junho , com jogos já no dia 17. Depois de três meses sem jogos, a corrida pelo troféu retorna com o time de Anfield muito perto da conquista.

Mas quando o Liverpool realmente será o campeão? A Goal te mostra os cenários.

Mais times

Quando o Liverpool pode ser campeão da Premier League?

O Liverpool precisa de apenas seis pontos para ser campeão, ou seja, precisa vencer dois jogos .

Caso o perca a partida para o no dia 17 de junho (em jogo adiado pela 28ª rodada), o Liverpool pode ser campeão já no primeiro jogo após paralisação. Não há confirmação de quando e quem será o primeiro adversário dos Reds.

DATA PARTIDA À confirmar Arsenal x Liverpool À confirmar Liverpool x À confirmar x Liverpool À confirmar x Liverpool À confirmar Liverpool x À confirmar Manchester City x Liverpool À confirmar Liverpool x À confirmar x Liverpool À confirmar Liverpool x

Qual o time que venceu a Premier League mais rápido?

Com a paralisação da Premier League, o Liverpool não pode mais ser o campeão mais cedo no calendário. Este posto ainda pertence ao , que assegurou o troféu em 14 de abril de 2001 .

Temporada Time Data do título Jogos restantes 2000-01 Manchester United 14 de abril de 2001 5 2017-18 Manchester City 15 de abril de 2018 5 1999-00 Manchester United 22 de abril de 2000 4 2003-04 Arsenal 25 de abril de 2004 4 2012-13 Manchester United 22 de abril de 2013 4

Porém, o Liverpool ainda pode se tornar o campeão com menos jogos realizados, ou com mais jogos ainda à fazer, batendo o recorde dos Red Devils na temporada 2000-01, que conquistou o campeonato faltando cinco jogos.

Mais artigos abaixo

O esquadrão do Manchester City da temporada 2017-18 também conquistou a Premier League faltando cinco jogos e deixou escapar a oportunidade de superar o recorde do rival perdendo justamente o derby por 3 a 2.

Em outras três oportunidades, a Premier League foi vencida faltando quatro jogos para o fim: Manchester United em 1999-00 e 2012-13 e o título invicto do Arsenal em 2003-04 .