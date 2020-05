Quando a Premier League vai voltar? Clubes concordam em retorno aos treinos

Clubes ingleses poderão voltar ao treinamentos em pequenos grupos seguindo os protocolos de saúde; Premier League pode retornar no início de junho

Os clubes ingleses deram um grande passo rumo à volta da Premier League. Seguindo os protocolos de saúde do Reino Unido, foi aprovada de forma unânime a volta dos treinamentos a partir do dia 19 de maio, terça-feira.

"Os acionistas da Premier League votaram unanimente pelo retorno dos treinamentos em pequenos grupos a partir de amanhã a tarde (terça-feira, 19), o primeiro passo visando o retorno na Premier League, quando for seguro fazê-lo", diz o comunicado divulgado.

A volta aos treinamentos, porém, será feita de forma gradual. O primeiro passo não permite que jogadores tenham contato físico e protocolos rígidos serão seguidos pelos clubes para "criar o ambiente de treino mais seguro possível".

Paralisada desde o março, a Premier League pode ter uma data para ser retomada: 1º de junho. O governo britânico publicou um documento de 50 páginas que serve como guia para sair do bloqueio imposto pelo novo coronavírus em etapas, com medidas de distanciamento social que permanecerão em vigor à medida que as atividades sejam retomadas no país.

Ainda não está claro se os torcedores poderão participar das partidas antes do final da temporada, pois a etapa três propõe a reabertura de locais como cinemas em julho, mas também inclui ressalvas.

"Alguns locais que são lotados e onde pode ser difícil estabelecer um distanciamento, talvez ainda não seja possível reabrir com segurança nesse momento, ou talvez seja possível abrir com segurança apenas em parte”.

"A fim de facilitar a reabertura mais rápida possível desses tipos de empresas e locais públicos de maior risco, o governo fará uma fase cuidadosa e cuidará da reabertura para testar sua capacidade de adotar as novas diretrizes de segurança para a Covid-19”.

Para garantir a segurança dos jogadores e dos envolvidos nas partidas, é possível que algumas mudanças de comportamento e higiene também sejam feitas, como proibir comemorações em grupo ou trocas de camisa .

A ideia seria terminar a atual temporada até o fim de junho. O próprio secretário de cultura e esportes do país, Oliver Dowden, afirmou que trabalha junto com os clubes para que isso seja possível.

"Eu, pessoalmente, estou em contato com a Premier League para ver a bola rolando o quanto antes, a fim de apoiar toda a comunidade do futebol", disse Dowden, respondendo perguntas de parlamentares. "Mas, é claro, qualquer motivo neste sentido deve seguir as normas de saúde pública".

Para que isso, todos os clubes devem estar treinando até o dia 18 de maio. Alguns clubes, ainda que de forma lenta e gradual, estão voltando aos treinamentos no país. O foi o primeiro a voltar. e também liberaram seus jogadores para voltar aos gramados.

O prefeito de Londres, porém, se mantem cauteloso quanto a volta do futebol na cidade e no país . Alguns jogadores também são contra o retorno do Campeonato Inglês .

Assim como em muitos países , a volta da Premier League deve ter portões fechados no início com o mínimo de staff possível nas partidas, incluindo pessoas ligadas aos clubes e até jornalistas. A EFL (segunda divisão inglesa), quer realizar testes para confirmação da Covid-19 antes da retomada dos jogos.

Diversos campeonatos, principalmente na Europa, estão focando na volta das partidas em breve . Pensando no retorno do futebol, a Fifa também alterou, momentaneamente, a regra de substituição, permitindo até cinco por partida .