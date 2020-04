PSG campeão francês: Ligue 1 define título e classificados às competições europeias

Após governo decidir pelo fim da temporada, liga determina PSG como campeão! Veja a situação dos outros clubes

O é campeão francês da temporada 2019-20! A frase poderia vir de forma mais emocionante, com bola rolando, mas o clube foi declarado vencedor do torneio pela LFP (Liga Profissional de Futebol da ). É o nono título do na história. A decisão foi tomada em votação nesta quinta-feira e será ratificada nesta tarde com a junta de diretores. A média de pontos conquistados de acordo com o número de partidas disputadas definiu a classificação final.

A foi paralisada na 28ª rodada e o PSG tinha oito pontos de vantagem para o segundo colocado, . Nesta terça-feira, 28 de abril, o governo francês decidiu por encerrar os campeonatos nacionais, alegando que não há condições para torneios esportivos até setembro.

É o terceiro título nacional consecutivo do clube e o sétimo desde que Nasser Al-Khelaifi assumiu a presidência do clube.

Mais times

A LFP também já decidiu sobre os classificados para os torneios europeus e a situação dos últimos colocados na tabela. Além do PSG, Olympique e (segundo e terceiro colocados, respectivamente) estão garantidos para a próxima Liga dos Campeões.

Será a primeira participação do Rennes na principal competição europeia. O terceiro lugar é a melhor campanha na história do clube. Será também a primeira participação do Olympique de desde a temporada 2011-12. O Olympique, por sinal, é o único time francês que já venceu a Liga dos Campeões.

A decisão de encerrar o campeonato francês não deve encerrar também a participação do PSG e do Lyon na atual temporada da Liga dos Campeões. No entanto, eles devem jogar o torneio europeu em outro país, já que está proibido o futebol na França.

Quanto à , os classificados são: , e Nice. Desta forma, será a primeira vez em mais de 20 anos que o não disputará nenhum torneio europeu. A última vez que isso havia acontecido foi em 1997.

e não receberam notícias boas, pelo contrário. Os dois últimos colocados na Ligue 1 após 28 rodadas jogarão a Ligue 2 na temporada que vem. Assim, Lorient e Lens estão garantidos na primeira divisão francesa. Não haverá playoff entre o antepenúltimo colocado da Ligue 1 e o terceiro colocado da Ligue 2. Desta forma, o Nimes se mantém na principal divisão francesa.