Quando fecha a janela de transferências 2021/22 das principais ligas na Europa?

As seis principais ligas já estão com as janelas de transferências abertas; veja até quando dura o período de transferências no Velho Continente

A janela de transferências do verão no futebol europeu está aberta desde junho. As principais ligas do Velho Continente já registraram as principais contratações, mas faltando poucos dias para o fechamento da janela muitos clubes correm para fechar seus novos contratos.

O futebol brasileiro sofre principalmente com essa janela, isto porque, a temporada no futebol no Brasil está na metade e na Europa apenas começando, o que significa, sempre, um momento de tensão para os clubes.

Agora, os torcedores podem considerar essa janela bem movimentada e com algumas contratações caras, já que o Paris Saint-Germaim foi o principal time que se movimentou na temporada, contratando Lionel Messi, o City foi atrás de Jack Grealish, e o Barcelona contratou Memphis Depay.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre o fechamento e algumas das principais contratações do futebol europeu.

Quando o mercado da bola fecha nas principais ligas do futebol europeu?

Premier League

Na Inglaterra, a janela abriu no dia 9 de junho. Com isso, as contratações poderão ser feitas até dia 31 de agosto, data do fechamento do mercado da Premier League.

O Arsenal se reforçou contrato o meio-campista, Lucas Torreira, do Atlético de Madrid. A principal contratação do Chelsea para a nova temporada foi o atacante da Inter de Milão, Romelu Lukaku para o atual campeão da Champions League.

( Foto: Getty Images)

O Leeds United do técnico Marcelo Bielsa, contratou o lateral esquerdo Barcelona, Junior Firpo. O Manchester United também se reforçou com contratações de peso, o time foi atrás do zagueiro do Real Madrid, Raphael Varane, além dele, o time contratou o meia-atacante, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

A grande contratação da janela e também o maior valor desembolsado da história foi pelo Manchester City, que contratou Jack Grealish do Aston Villa. O jogador se tornou a trasferencia mais cara da Premier League, com 100 milhões de libras.

La Liga

A La Liga, é um dos principais centros desta janela por conta da saída de Lionel Messi e, principalmente pela dificuldade dos times de inscreverem suas contratações. A janela abriu no dia 1 de julho e, vai fechar também, no dia 31 de agosto .

Além dos olhos em Messi e sua situação no Barcelona, o Real Madrid também se movimentou contratando o zagueiro, David Alaba, do Bayern de Munique. Já o Atlético de Madrid, foi atrás de Rodrigo de Paul, que fez uma ótima participação na Copa América com a Argentina e teve um bom desempenho na Udinese, além do atacante Marcos Paulo, do Fluminense.

( Foto: Getty Images)

O Barcelona se movimentou bastante nesta janela, apesar das dificuldades ainda em inscrever os jogadores o time contratou: Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal, além da grande contratação da temporada, o atacante holandês, Memphis Depay.

Serie A

Assim como na Espanha, a janela de transferências do futebol italiano abriu no dia 1 de julho e segue assim até do dia 31 de agosto, data limite para negociações.

A maioria das contratações da Serie A, por enquanto, foram da Juventus, da Inter e do Milan. A Juve se reforçou com o brasileiro, Kaio Jorge, com Manuel Locatelli. A Inter de Milão, contratou Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu do Milan.

( Foto: Getty Images)

O Milan por sua vez, foi atrás de Olivier Giroud, que apesar de ter renovado seu contrato com o Chelsea topou ir para à Itália com o Milan. Além dele, o time assinou com Brahim Díaz, do Real Madrid.

Bundeliga

A Bundesliga abriu a janela também no dia 1 de julho. O período de transferências segue até o dia 31 de agosto .

Como é de costume as principais movimentações são de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Bayern fez contratações pontuais como: Sven Ulreich e Omar Richards. O Borussia, contratou jovens jogadores, foram eles: Donyell Malen, Gregor Kobel e Soumaïla Coulibaly. Além disso, o RB Laipzig contratou o atacante português, André Silva.

Ligue 1

Ligue 1 também começou as movimentações de mercado no dia 1 de julho e segue com a janela aberta até 31 de agosto.

A grande movimentação começou nessa janela, o PSG investiu muito em time forte para essa temporada. O time francês contratou o zagueiro do Real Madrid, Sergio Ramos; o goleiro do Milan, Gianluigi Donnarumma; o volante do Liverpool, Georginio Wijnaldum; o lateral da Inter de Milão, Achraf Hakimi; e ninguém mais que Lionel Messi, que estava sem clube depois que deixou o Barcelona.

( Foto: Getty Images)

Além do PSG, o Olympique de Marseille contratou os brasileiros: Gérson, Luan Peres para o time de Jorge Sampaoli. No Mônaco, os brasileiros também ganharam espaço, o lateral Henrique e meio-campista Jean Lucas foram as novidades.

Primeira Liga

O futebol português abriu sua janela no dia 1 de julho e segue negociando até 31 de agosto . O Porto, contratou o atacante Pepê do Grêmio, Peglow e Leo Borges do Internacional. E o Benfica se reforçou principalmente com João Mario para a temporada.