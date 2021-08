Cristiano Ronaldo é do Manchester United; veja detalhes do acerto

O português atuou no Manchester United durante os anos de 2003 e 2009, onde desenvolveu grande parte de sua vitoriosa história

Depois de muitas especulações , agora é oficial: Cristiano Ronaldo é do Manchester United. O jogador português volta aos Red Devils após 12 anos.

O fã de futebol tem vivido dias intensos nesta janela de transferências. Grandes contratações foram feitas - até Lionel Messi deixou o Barcelona. E agora, o maior rival do argentino, Cristiano Ronaldo, também está de casa nova, mas antiga ao mesmo tempo.

O português tinha sua saída da Juventus especulada desde o final da temporada 2020/21, quando a Velha Senhora acabou sem o título italiano. O período de férias foi regado a rumores, até que ele se reapresentou ao clube para a pré-temporada. No entanto, nem assim seu nome saiu do noticiário, principalmente ligado a uma volta ao Real Madrid.

Tantas especulações acabaram irritando o português, que chegou a fazer um desabafo em suas redes sociais . "Estou quebrando o silêncio agora para dizer que não posso permitir que pessoas continuem brincando com o meu nome por aí. Seguirei focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que virão pela frente. O resto? O resto é só conversa", escreveu.

Mesmo depois disso, o nome do jogador continuou sendo assunto. Times como PSG e a dupla de Manchester, o United, onde ele já jogou, e o City, também apareceram. Entretanto Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, disse que o jogador não jogaria mais pelo time italiano.

Enquanto isso, o City tentava a contratação de Harry Kane , e o PSG, que se reforçou fortemente nesta janela, tinha a renovação de Kylian Mbappé alvo do Real Madrid, como principal objetivo. O City era o principal time interessado no jogador, mas a equipe de Pep Guardiola desistiu do négocio, sem qualquer motivo, deixando o caminho livre para o United negociar com a Juve.

Até que o anúncio foi feito pelo United nesta sexta-feira (27), time em que o português atuou durante os anos de 2003 e 2009, onde desenvolveu grande parte de sua vitoriosa história.

Como é o contrato de Cristiano Ronaldo com o Manchester United?

Segundo apurou a Goal, o português assinou um vínculo de dois anos com United, que deve pagar 28 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) à Juventus, referentes ao passe do jogador, que tinha contrato válido por mais um ano, até junho de 2022 .

Com a transferência ao United, Ronaldo pode vir a enfrentar Messi pela Liga dos Campeões. O argentino está no Grupo A da competição, pelo PSG, enquanto o português se encontra no Grupo F.