Griezmann no Atlético de Madrid: os detalhes da negociação com o Barcelona

Nos últimos momentos da janela, ambas as equipes estão discutindo um possível retorno do francês ao Wanda Metropolitano

Bomba no futebol espanhol? Segundo fontes da Goal, o Atlético de Madrid estaria analisando a possibilidade do retorno de Antoine Griezmann ao Wanda Metropolitano.

O Barcelona, buscando reduzir a sua folha salarial, teria proposto um empréstimo com obrigação de compra no futuro por valor pré-fixado aos Colchoneros.

A proposta, então, está nas mãos do Atlético de Madrid. Com a janela de transferências perto do fim, pode ser a última e mais ambiciosa negociação da equipe no mercado, o retorno de um jogador que chegou a brigar pela Bola de Ouro defendendo o clube da capital.

Com o Barça querendo diminuir os custos, o Atleti não precisaria nem enviar um jogador em troca, como afirmavam alguns boatos: o time receberia Griezmann de volta e não teria que abrir mão de nenhuma peça importante. Saúl Ñíguez, nome frequentemente especulado como moeda de troca, não estaria envolvido no negócio.

O problema é o mesmo que fez Lionel Messi trocar o Barcelona pelo PSG: caso o francês realmente retorne ao Wanda Metropolitano, membros da diretoria estão preocupados com as regras do fair play financeiro, estudando as cifras para saber se os altos salários do atacante se encaixam no orçamento do clube.

Pelo Atlético de Madrid, Antoine Griezmann marcou 133 gols em 257 jogos, além de ter conquistado a Supercopa da Espanha em 2014, a Liga Europa em 2017-18 e Supercopa da Uefa em 2018.

O tempo está passando e o Atleti tem, em suas mãos, uma escolha difícil. Resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos.