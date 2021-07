Juventus e Santos encaminham transferência de Kaio Jorge para agora; veja detalhes

O atacante deve viajar para a Itália entre quarta e quinta-feira

O atacante Kaio Jorge, do Santos, está a caminho da Juventus. O clube italiano tem acordo praticamente fechado para ter o jogador. Os italianos irão desembolsar 3 milhões de euros fixos pelo atleta, além de 1 milhão de euros por bônus, totalizando 4 milhões se metas estipuladas forem batidas.

A Juventus já irá pagar 1,5 milhões de euros agora. A outra metade no ano de 2022. O Santos ficará com 5% de mais valia de uma eventual venda futura, considerando esses 3 milhões de euros. Caso Kaio Jorge retorne para o futebol brasileiro, o time santista terá a prioridade do empréstimo.

O atacante deve viajar para a Itália entre quarta e quinta-feira. O contrato de Kaio Jorge com o Santos se encerraria no fim de 2021.

O Benfica também tinha demonstrado interesse na contratação do jogador. No entanto, o atleta deu prioridade para a Juventus.

O atacante poderia ter deixado a Vila Belmiro praticamente de graça, já que, com o fim do vínculo em dezembro de 2021, um pré-contrato poderia ser assinado com qualquer clube.

A grande questão para o acordo ser fechado era quando Kaio Jorge se apresentaria à Juventus. Os detalhes, agora, foram concretizados.