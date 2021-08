Real Madrid e a nova proposta ao PSG por Mbappé: 220 milhões de euros

Os Blancos ainda esperam a resposta dos franceses no último dia da janela de transferências

Ao contrário do que parecia, o Real Madrid ainda não desistiu de contratar Kylian Mbappé. A Goal confirmou a informação trazida primeiro pela Sky Sports de que os espanhóis fizeram uma nova oferta ao PSG para ter o atacante, desta vez de 220 milhões de euros. Os franceses, porém, ainda não deram uma resposta aos Blancos.

Um dos grandes assuntos na atual janela de transferências tem sido a ida de Mbappé para o Real Madrid. O jogador do PSG é o principal alvo dos espanhóis, que já fizeram algumas propostas pelo camisa 7, todas sem sucesso.

O principal entrave ficou por parte dos franceses, que sempre tiveram claro que não liberariam o jogador por menos de 200 milhões de euros - "Se quiser ir, será em nossas condições", disse Leonardo quando confirmou que o desejo do atacante era deixar o Parque dos Príncipes. O Real, porém, não parecia estar interessado em pagar um valor tão alto por um atleta que estará livre no mercado em um ano. No entanto, agora o cenário mudou.

Conforme informou a Sky Sports, e confirmou a Goal, o Real fez uma proposta de 220 milhões para ter Mbappé ainda nesta janela, que se fecha às 20h (de Brasília) desta terça-feira, 31 de agosto. O PSG, no entanto, ainda não respondeu à investida, indicando, assim, a permanência do atacante de 22 anos até o final da temporada e, consequentemente, de seu contrato.

O PSG, aliás, tem feito de tudo para que Mbappé não saia nesta janela, mesmo depois que viu o jogador recusar seis propostas de renovação de seu contrato. Outras duas propostas feitas pelo Real já foram descartadas (a primeira de 160 milhões de euros e a segunda de 170 milhões e mais 10 milhões em bônus), sempre com a expectativa de que o atacante jogue esta temporada no Parque dos Príncipes.

Sem ver retorno do PSG nas investidas, o Real, no penúltimo dia de janela, sinalizou um recuo por Mbappé, ainda com a esperança de contratá-lo de graça no meio de 2022, quando seu contrato se acaba. No entanto, um último avanço foi feito antes do fechamento do mercado.

Agora a bola está com o PSG, que pode liberar o jogador e ainda receber os 220 milhões, ou recusar a proposta e, muito provavelmente, perdê-lo de graça daqui pouco menos de um ano. Por enquanto, porém, nenhuma resposta chegou ao Santiago Bernabéu, e o negócio segue empacado.