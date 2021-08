Messi no PSG: veja os valores e tempo de contrato do argentino no clube

Depois de oficializar a saída do Barcelona, o craque já tem um novo lugar para jogar

Lionel Messi será jogador do PSG. Depois de surpreender o mundo ao deixar o Barcelona, o argentino já se acertou com o clube francês, onde vai atuar ao lado de amigos como Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, e será treinado pelo conterrâneo Mauricio Pochettino. Ele viajou nesta terça-feira à França para exames médicos e assinatura do contrato.

Desde que Messi sinalizou o desejo de deixar o Barcelona, ainda no meio de 2020, o PSG apareceu como um dos favoritos a contratar o craque argentino caso seu futuro realmente fosse longe do Barcelona. Com peças que podiam atrair o jogador e uma possibilidade financeira de arcar com os custos de um astro de seu tamanho, parecia lógico que os franceses entrassem na briga.

Com a oficialização de que o Barcelona havia encerrado as conversas para um novo contrato com Messi, o PSG voltou a aparecer como favorito e logo começaram as movimentações para finalizar o acordo. Segundo a imprensa local, Neymar, grande amigo e ex-companheiro do argentino - que nunca negou o desejo de voltar a atuar ao lado do camisa 10 -, foi peça fundamental para a contratação.

Ainda na sexta-feira (6), Khalifah, irmão de Tamim bin Hamad Al Thani, dono do PSG, confirmou em seu Twitter que as negociações com Messi estavam concluídas e que o anúncio estava próximo, junto de uma montagem do argentino vestindo a camisa do clube.

Como é o contrato de Messi com o PSG?

A Goal apurou que o craque argentino acertou com o PSG um vínculo de dois anos, válido até 2023, com opção ainda de extensão para 2024.

Como estava livre no mercado desde o término de seu contrato com o Barça, em 30 de junho, Messi não tinha um valor de passe, ou seja, o PSG não precisou pagar nada aos espanhóis para contratar o argentino.

Messi, que havia aceitado reduzir seu salário em 50% para seguir no Barcelona, vai receber algo entre € 30-35 milhões (R$ 184-215 milhões) por temporada, mais bônus coletivos e individuais para atuar no PSG. Houve propostas de mais dois clubes, mas o time de Paris foi mais forte e a aposta que o argentino mais gostou.

Ao lado de Neymar e Mbappé, Messi deve formar no PSG o trio ofensivo mais poderoso do futebol atual. O clube francês, que ainda tem nomes como Di Maria, Marquinhos, Icardi, os recém-contratados Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma e outros, ficará com um elenco recheado de alguns dos principais nomes do futebol, prometendo dar trabalho aos adversários.