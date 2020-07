Quando começa e termina a Série C do Brasileiro 2020/2021?

A CBF divulgou as novas datas da terceira divisão do campeonato nacional, com transmissão do DAZN e que só vai se encerrar no ano que vem

Índice de Conteúdos

A pandemia do coronavírus Covid-19 forçou a CBF a mudar seu calendário, já publicado desde outubro de 2019. Uma das competições afetadas foi a , terceira divisão do Brasileirão. De formato novo e ampliado e com transmissão do DAZN, o torneio só terá fim em 2021, de maneira com que seja possível a realização de todos os campeonatos previstos nesta temporada.

Quer ver a Série C ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O calendário atualizado da temporada 2020 - que se estendará a 2021 - foi divulgado pela CBF, se adaptando ao cenário pandêmico. Veja como vai acontecer a disputa da Série C:

Quando começa a Série C do Brasileirão?

Após reunião, os times da Série C solicitaram à CBF que a competição inicie paralelamente duas primeiras divisões do , ou seja, dias 8 e 9 de agosto, conforme estipulado pela entidade. Quem falou sobre isso e deu detalhes foi o presidente do , Constantino Júnior — Adaury veloso (@AdauryVeloso) July 1, 2020

A data de início do Campeonato Brasileiro da Série C deveria ter sido no dia 3 de maio, mas por conta das medidas de isolamento social e da pandemia, teve de ser revista.

Mais times

Com o futebol começando a retornar com os estaduais, a CBF marcou a primeira rodada da competição para o segundo final de semana de agosto, com as primeiras partidas previstas para acontecer no domingo dia 9 de agosto.

Trata-se do mesmo fim de semana em que as Séries A e B da competição terão início - um pedido dos 20 clubes participantes da terceira divisão.

Voltar ao início

Quando a Série C do Brasileirão vai acabar?

- do Campeonato Brasileiro irá de 8 de agosto a 30 de janeiro

- Série C será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro

- volta dia 21 de julho (oitava e última rodada da primeira fase). Quartas e semis em jogo único. Finais em 01 e 04/agosto. — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) July 9, 2020

Para não ter que alterar o novo formato de disputa do Brasileirão da Série C, a CBF precisou atrasar, também, o encerramento do campeonato. Desta forma, o campeão da edição de 2020 só vai ser coroado em janeiro de 2021.

O jogo de volta da final está marcado para o final de janeiro, no dia 31, um domingo.

Os clubes, no início da pandemia no Brasil, anteciparam as férias de seus atletas. Assim, os jogos continuarão acontecendo normalmente em dezembro e janeiro, parando apenas para Natal e Ano Novo, mas logo em seguida retornam - a CBF agendou partidas para os dia 26 e 27 de dezembro e 2 e 3 janeiro.

Voltar ao início

Quais são os times participantes da Série C do Brasileirão?

Os 20 clubes participantes da Série C do Brasileirão também já estão definidos e divididos em dois grupos. Com equipes tradicionalíssimas como o Vila Nova, Santa Cruz e , bem como torcidas apaixonadas de , e -PB, entre outras, tudo indica que teremos outra grande edição da terceira divisão.

Confira os dois grupos:

Grupo A (norte)

Botafogo-PB

Ferroviário

Imperatriz

Jacuipense

Manaus

Paysandu

Remo

Santa Cruz

Treze

Vila Nova

Grupo B (sul)



Brusque

Criciúma







São José-RS

Tombense

Volta Redonda



Voltar ao início

Qual é o novo formato da Série C do Brasileirão?

- Série B do Campeonato Brasileiro irá de 8 de agosto a 30 de janeiro

- Série C será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro

- Copa do Nordeste volta dia 21 de julho (oitava e última rodada da primeira fase). Quartas e semis em jogo único. Finais em 01 e 04/agosto. — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) July 9, 2020

Em março deste ano, a CBF divulgou, de maneira oficial, mudanças no formato da Série C para 2020. Ao invés dos oito classificados - quatro de cada grupo - após a primeira fase jogarem diretamente no mata-mata, eles serão divididos novamente em dois quadrangulares. Os dois primeiros colocados de cada quadrangular serão promovidos à Série B de 2021.

Uma das razões pela qual a entidade estendeu a disputa da competição até 2021 é para não alterar o novo formato, aprovado pelos 20 clubes participantes.

Voltar ao início

Onde assistir à Série C do Brasileirão?

A casa da Série C do Campeonato Brasileiro é o DAZN. A plataforma de streaming, que chegou ao Brasil no final de 2018, transmite boa parte das partidas da competição em sua plataforma, além de jogos em seu canal do YouTube e do Facebook.

Para 2020, o preço de mensalidade do DAZN ainda foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, a francesa, a e muito mais!

Voltar ao início

A Série C do Brasileirão vai parar nas Datas Fifa?

Para cumprir o calendário apertado das próximas temporadas, não haverão paradas em datas Fifa:



"Infelizmente, é impossível. Lamento profundamente. Diante do que aconteceu, essa questão não é nem cogitável mais."



Disse o presidente da CBF para "O Globo". pic.twitter.com/FffWPAULCm — Soccer News (de 🏡) (@SoccerGremio) July 5, 2020

Diferente do que vinha acontecendo, a CBF resolveu paralisar as competições nas chamadas "datas Fifa", assim como acontece em algumas das principais ligas do mundo. No entanto, durante as disputas da Copa América e dos Jogos Olímpico, ambos adiados para 2021, a competição vai seguir normalmente.

Porém, no novo calendário, a entidade resolveu manter as datas Fifa para as Eliminatórias para a de 2022, mas sem a paralisação das competições nacionais, como seria feito desta vez em 2020.

Voltar ao início

Quais são os protocolos de segurança previstos para a disputa da Série C do Brasileirão?

Desde o início, o Ministério da Saúde declarou ser favorável ao retorno futebol. A entidade propôs que a CBF garanta a realização de testes para o vírus e avaliações constantes nos atletas, mas também nos membros das comissões técnicas, funcionários, familiares e nas pessoas próximas aos envolvidos. Porém, o protocolo para o retorno da competição nacional ainda não foi definido.

Voltar ao início