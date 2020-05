Quando começa o Brasileirão 2020? Quando essa edição deve acabar?

Com a pandemia do novo coronavírus, futebol no Brasil segue incerto; veja tudo o que se sabe sobre o Campeonato Brasileiro de 2020

Assim como boa parte das competições ao redor do mundo, o Brasileirão de 2020 segue cheio de incertezas sobre seu futuro. Mas ao contrário do que aconteceu com algumas ligas - como na França, na Holanda e na Argentina -, que foram encerradas pelo restante da temporada, as autoridades do país pretendem retomar o Campeonato Brasileiro assim que possível.

Para isso, novas datas e novos formatos estão sendo discutidos, bem como estratégias eficazes para garantir a segurança dos envolvidos.

Datas para início do Brasileirão

Inicialmente, o Campeonato Brasileiro de 2020 estava programado para começar no primeiro fim de semana de maio, mas com a pandemia do novo coronavírus, claro, isso não vai acontecer.

O Ministério da Saúde declarou recentemente ser favorável ao retorno futebol, por ser uma “atividade esportiva relevante no contexto brasileiro e que sua retomada pode contribuir para as medidas de redução do deslocamento social através da teletransmissão dos jogos para domicílio".

A entidade propôs que a CBF garanta a realização de testes para o vírus e avaliações constantes nos atletas, mas também nos membros das comissões técnicas, funcionários, familiares e nas pessoas próximas aos envolvidos. Porém, o grande entrave é que os testes estão em falta para toda a população.

"Cabe ressaltar que no momento, a disponibilização de testes rápidos no sistema de saúde encontra-se saturada diante das necessidades da população brasileira... Diante da afirmação acima, na proposta apresentada, não fica evidenciado onde serão realizados os testes, periodicidade e critérios de retestagem, e como serão assistidos caso o diagnóstico dos atletas seja positivo", disse o Ministério da Saúde em documento enviado à CBF.

A partir disso, ainda não existe uma previsão concreta de quando o futebol poderá retornar e, consequentemente, quando o Brasileirão deverá começar. No momento, os estaduais também seguem suspensos, mas também pretendem retornar assim que possível. Assim, os regionais também devem ser adequados no claendário para o restante da temporada.

Quando o campeonato pode terminar

Se não há uma data certa para o início da competição nacional, prever seu término fica ainda mais difícil. O fato é que, inicialmente, o Brasileirão teria sua última rodada no dia 6 de dezembro, contando com o início do campeonato no primeiro fim de semana de maio.

Portanto, a duração total seria de sete meses. Caso o formato atual, de pontos corridos com jogos de ida e volta, seja mantido, o Brasileirão pode terminar mais perto do fim do ano ou até mesmo no início de 2021. Porém, existe a possibilidade de que o campeonato seja encurtado para não afetar o calendário da próxima temporada.

Pontos corridos ou novo formato?

A partir dos problemas de calendário apresentados acima - que podem ser agravados caso a pandemia não seja controlada em um futuro próximo - a CBF discute possíveis alternativas para encurtar a competição.

Uma possibilidade seria alterar o formato do campeonato, de pontos corridos para jogos mata-mata. Porém, como a Copa do já é disputada com rodadas eliminatórias, essa alternativa não é vista com bons olhos por parte dos organizadores.

Uma outra alternativa para diminuir o tempo da competição seria realizar todas as partidas em apenas uma cidade sede, o que eliminaria os longos deslocamentos pelo país para a disputa dos jogos. Com isso, a cidade de - a mais afetada pela Covid-19 no Brasil - aparece como a principal candidata pela grande quantidade de estádios disponíveis, como a Arena , Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Brinco de Ouro, Nabi Abi Chedid, entre outros. A capacidade dos estádios não seria problema, visto que a tendência é de que os jogos aconteçam com portões fechados, sem a presença de torcedores.

Mas dada a complexidade do momento, a CBF e a CNC (Comissão Nacional de Clubes) chegaram a cerca de 37 alternativas diferentes para a realização do Campeonato Brasileiro 2020, mas até o momento, também não existe uma definição concreta sobre isso.

Data FIFA

No planejamento da temporada 2020, a CBF resolveu fazer uma grande mudança e decretou que o Brasileirão seria paralisado em datas FIFA, assim como acontece em todas as principais ligas do mundo. A competição seguiria normalmente apenas durante a disputa da Copa América e dos Jogos Olímpicos de Tóquio - as duas competições foram adiadas para 2021.

Porém, diante dos problemas de calendário, existe a possibilidade de que a competição nacional não seja para durante as datas. Mas isso também passa pelo formato e pela duração do Brasileirão 2020.

Até o momento, a Conmebol e a Fifa afirmaram que a tabela das eliminatórias para a de 2022 não vai mudar. Ou seja, até segunda ordem, haverá 18 rodadas, com turno e returno, para determinar as seleções classificadas para o Mundial.

Premiação

Na temporada passada, as quatro equipes rebaixadas não receberam nenhuma quantia em dinheiro pela participação no campeonato, o que gerou polêmica entre os clubes. Então, para 2020, a CBF encaminhou uma nova redistribuição da premiação no Campeonato Brasileiro.

A partir disso, a ideia é que todos tenham direito a um valor mínimo, que giraria em torno de R$ 4,62 milhões, dado ao último colocado. E com o prêmio para os rebaixados, os primeiros colocados receberiam um pouco menos do que foi pago no ano anterior.

A premiação do campeão poderia chegar a aproximadamente R$ 32 milhões. A título de comparação, o , primeiro colocado de 2019, recebeu R$ 33 milhões.