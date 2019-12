Brasileirão 2020: estes são todos os times das Série A, B, C e D

Confira a lista com todos os nomes dos times das quatro divisões do futebol brasileiro para o próximo ano!

A preparação dos clubes para a temporada 2020 começou. Após as definições de um 2019 repleto de surpresas nos gramados, cada equipe já sabe qual será o objetivo para a próxima temporada. Com as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro 2020 definidas confira quais times subiram para a elite do futebol nacional e aquele que caíram de divisão.

Os 20 times do Brasileiro Série A 2020

A Série A de 2020 contará com quatro novos nomes para a competição. , Sport, e garantiram acesso após ficarem entre os quatro primeiro da 2020, respectivamente.

TIME ESTADO POSIÇÃO EM 2019 -PR PR 5º Atlético-GO GO 4º (Série B) MG 13º BA 11º RJ 15º Bragantino SP 1º (Série B) Ceará CE 16º SP 8º Coritiba PR 3º (Série B) RJ 1º RJ 14º CE 9º GO 10º RS 4º RS 7º SP 3º SP 2º SP 6º Sport PE 2º (Série B) RJ 12º



(O Flamengo foi o campeão brasileiro da Série A 2019 / Foto:Getty Images)

Os 20 times do Brasileiro Série B 2020

Com o acesso de Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO para a Série A 2020, consequentemente, outros quatro clubes caíram para a Série B, são eles: Avaí, , e .

Além dos times que chegaram da Série A, outros quatro nomes subiram da e vão se juntar as 16 equipes adversárias: , , do Sul e Confiança.

TIME ESTADO POSIÇÃO EM 2019 MG 5º Avaí SC 20º (Série A) Botafogo-SP SP 9º de RS 14º Chapecoense SC 19º (Série A) Confiança SE 4º (Série C) CRB AL 7º Cruzeiro MG 17º (Série A) CSA AL 18º (Série A) Cuiabá MT 8º SC 16º SP 13º Juventude RS 3º (Série C) Naútico PE 1º (Série C) Oeste SP 15º Operário-PR PR 10º Paraná PR 6º SP 11º Sampaio Corrêa MA 2º (Série C) BA 12º



(O Bragantino levantou a taça da Série B 2019 / Foto:Twitter/Reprodução)

Os 20 times do Brasileiro Série C 2020

A Série C terá oito novos nomes entre os times que caíram da segunda divisão junto aos que subiram da : Goiânia, , , , Brusque, Manaus, e Jacuipense.

TIME ESTADO POSIÇÃO EM 2019 MG 15º Botafogo-PB PB 11º Brusque SC 1º (Série D) Criciúma SC 19º (Série B) Ferroviário CE 10º Imperatriz MA 6º Ituano SP 3º (Série D) Jacuipense BA 4º (Série D) Londrina PR 17º (Série B) Manaus AM 2º (Série D) PA 5º PA 9º PE 13º São Bento SP 18º (Série B) São José-RS RS 8º Tombense MG 14º Treze PB 16º Vila Nova GO 20º (Série B) Volta Redonda RJ 12º RS 7º



(O Naútico conquistou a Série C 2019 / Foto:Thais Magalhães/CBF)

Os 68 times do Brasileiro Série C 2020

ABC, Atlético Acreano, Globo e caíram da terceira divisão e, por isso, vão disputar a Série D ao lado dos 64 times que garantiram vaga ao torneio por meio dos estaduais disputados no início do ano, além de Metropolitano, Copa FMF, Copa Paulista, Copa Espírito Santo, Copa Rio, Copa FGF e Taça FPF.



(A Série D 2019 foi vencida pelo Brusque / Foto:Thais Magalhães/CBF)