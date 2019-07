Qual o preço do DAZN? Como faço para assistir?

O DAZN anunciou sua chegada ao Brasil com os direitos exclusivos de Copa Sul-Americana, Serie A e Ligue 1 e promete movimentar o mercado esportivo

Lançado oficialmente no início de maio de 2019, o DAZN, o mais novo e revolucionário serviço de streaming de esportes, vem transmitindo desde dezembro de 2018 partidas exclusivas para o de torneios como a italiana, a francesa e a . Alguns jogos você ainda pode acompanhar nos canais do DAZN no YouTube e no Facebook e na própria Goal.

Ainda assim, alguns torcedores ainda têm perguntas e dúvidas sobre como funciona o DAZN. Por isso, preparamos um conteúdo especial para que todos conheçam melhor esta novidade que está revolucionando a maneira de ver esportes.

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.